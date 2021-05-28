　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

▲桃園市衛生局長王文彥指出，有逾70個案沒有明確足跡，因為足跡疫調需累計調查，但都會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥指出，有逾70個案沒有明確足跡，因為足跡疫調需累計調查，但都會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情持續延燒，桃園市28日下午召開的防疫記者會上，針對桃園疫情仍有逾70個個案還沒有明確足跡原因，衛生局長王文彥指出，確診者主要是接觸感染，但每個個案足跡疫調都很細，昨天接觸感染52例，今天變成70例，衛生局只能做整體性論述，今天足跡不清楚，明天會出來，這是累積的，我們會持續完成各項足跡調查向大家公布。

桃園市長鄭文燦28日下午主持防疫記者會，會中媒體提問，疫情過後桃園市大概有70幾例個案還沒有明確足跡，不知道現在這些個案的足跡和疫調狀況如何？

[廣告]請繼續往下閱讀...

王文彥說，昨天說有72案調查未明白與足跡不清，今天報告有75例，為什麼會這樣，主要是今天增加22例，72加22變成75，代表已有19例已經解除，我們已經知道答案，我們知道的答案就是確診者接觸感染，昨天確診者接觸感染52例，現在變成70例；當然每個個案都很細，我們只能做整體性論述，今天不知道的感染源或足跡，我們會在明天公布，也會有重疊，所以足跡昨天不知道，今天就會出來，這是一樣的道理，有些已知道感染源，知道感染源匡列就會比較明確，這是一直累計的，因此會在每天下午三時這個時間做為切點。

▲桃園市長鄭文燦指出，有關龜山清潔隊員確診案原因，衛生局與環保局疫調足跡除來後會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，有關龜山清潔隊員確診案原因，衛生局與環保局疫調足跡出來後會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體詢問市長鄭文燦有提到桃園市龜山清潔隊有3名清潔隊員確診，是否說明確診原因？確診隊員平時工作項目與路線大致有哪些區域？ 路線上的民眾需要注意事項？

王文彥解釋，有關路線的部分，會與環保局討論後再提供，總共有3位隊員確診，其中首例就是重症，所以很多訊息沒辦法查明，屬於不明感染源，我們知道他是與20個人在同一個區域上班，這20個人昨天檢查檢驗後還有2人，我們在這20個居家隔離裡會持續做觀察治療。另外，外圍還有138個，全部都採檢，採檢結果今天傍晚會出來。目前138個都檢查外，我們再找比較親近者做自主健康管理，約需一個禮拜以上。

王文彥還說，確診清潔隊處理過的所有的廢棄物包括有體液廢棄物，病毒會在體液停留1到3天，市民丟棄廢棄物的時候一定要包好，所有排泄物，包括身體衛生紙之類的，一定要保護。我們會再教育清潔隊員，如何在疫情中間保護自己，除了手套戴好、加強消毒，有破損處一定要重新修補，這部份會與環保局商量並加強教育，也希望市民多幫忙，湯湯水水的東西整理好再拿出來。

鄭文燦強調，第一位確診清潔隊員服務的路線，因為是首位感染源，我們會請環保局提供資料後公布，清潔隊員執勤時都有戴口罩，但還是請所有市民特別注意自主健康管理，我會請環保局清潔大隊把隊員確診前三天服務過的路線進行公布。另外，也會請環保局公布相關資料，隊員執勤經過路線，會將隊員所有服務過路線全部清消過。

市府新聞處根據環保局調查清潔隊服務路線如下：

1.龜山的坪頂區1路線，收運回收物，主要服務範圍是大華里、大崗里。

2.楓樹幸福線，收運回收物，主要服務範圍是楓福里，幸福里、大崗里。

市府強調，隊員們出勤時都有戴口罩、手套，且全區路線已完成消毒，請市民不用恐慌。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►AZ疫苗1.8萬劑　桃園拼3天內打完！

►15萬劑莫德納疫苗將抵台　鄭文燦：配多少都在最短時間內施打

►桃機1外包商確診　候機室、足跡動線大消毒！工程喊卡

ET快訊
快訊／和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離
快訊／抱歉讓大家擔心！北市議員PCR結果出爐
台灣移動趨勢圖曝光！5大數據「像自主封城」　唯1地人流增加
快訊／日本宣布東京、大阪「9都道府縣」緊急事態再延長
廣州疫情再起　「暴動人潮」瘋搶打疫苗畫面曝光
台體大確診教練1傳3！女友和2同事染疫　急召87人PCR檢測

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

快訊／桃園蘆竹4工人跌落廢水處理槽　生命跡象不明警消急送醫

男男水族館激吻近30秒！《以你的心詮釋我的愛》第二部首播世趨第一

出門口罩斷掉怎辦？　網紅曝「4招急救法」…網實測大讚：很穩固

芬蘭疫後2種房屋變搶手　當地房仲坐等民眾加價收

一生「第一」數不完！台灣醫界傳奇　人瑞醫師楊思標教授仙逝

綠營頻放疫苗來台消息　柯文哲：快一點不要拖！

和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離

新冠疫情加溫　台東馬偕醫院特開設「視訊防疫門診」

亞莉安娜婚後首現身！　粉絲眼尖揪當人妻後「身上兩處不一樣了」

台中熱過頭？房仲認壓力測試中　洩「3個月後見真章」

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

快訊／再增19死！今日增557確診

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

快訊／增297例本土「各縣市分佈曝光」

桃園21+1足跡一覽！個案搭客運　到過全聯、阿潭的店

快訊／台中+10足跡曝　KTV群聚再添1人

私幼家長注意！教育部：6月活動費、材料費先不收

快訊／潭子工廠驚爆家庭群聚　女作業員1傳9

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

地方想自行買要通過8條件！指揮中心公布「疫苗輸入」流程表

台中科技廠員工一家4口染疫

更多熱門

相關新聞

SARS時期阿扁強勢調動軍醫院　劉寶傑悲喊：蔡總統呢

SARS時期阿扁強勢調動軍醫院　劉寶傑悲喊：蔡總統呢

台灣本土感染病例連續13天破百例，集結台灣最菁英醫護能力的台大醫院，卻陷入醫療量能崩潰的危機，甚至連台大醫院院長吳明賢都在臉書上發文，反映台大醫院即將面臨彈盡糧絕的窘境。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，就對比SARS時期總統陳水扁親自調動軍醫院體系，支援收治SARS病患解除危機，讓他不由得悲喊，「蔡總統呢？」

台南祭3大紓困方案救觀光業

台南祭3大紓困方案救觀光業

台東縣落實停課不停學

台東縣落實停課不停學

快訊／台灣人壽增兩名員工確診！　金融業染疫人數逾30

快訊／台灣人壽增兩名員工確診！　金融業染疫人數逾30

關鍵字：

新冠肺炎疫情鄭文燦王文彥公布足跡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／再增19死！今日增557確診

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面