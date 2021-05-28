桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

▲桃園市衛生局長王文彥指出，有逾70個案沒有明確足跡，因為足跡疫調需累計調查，但都會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情持續延燒，桃園市28日下午召開的防疫記者會上，針對桃園疫情仍有逾70個個案還沒有明確足跡原因，衛生局長王文彥指出，確診者主要是接觸感染，但每個個案足跡疫調都很細，昨天接觸感染52例，今天變成70例，衛生局只能做整體性論述，今天足跡不清楚，明天會出來，這是累積的，我們會持續完成各項足跡調查向大家公布。

桃園市長鄭文燦28日下午主持防疫記者會，會中媒體提問，疫情過後桃園市大概有70幾例個案還沒有明確足跡，不知道現在這些個案的足跡和疫調狀況如何？

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王文彥說，昨天說有72案調查未明白與足跡不清，今天報告有75例，為什麼會這樣，主要是今天增加22例，72加22變成75，代表已有19例已經解除，我們已經知道答案，我們知道的答案就是確診者接觸感染，昨天確診者接觸感染52例，現在變成70例；當然每個個案都很細，我們只能做整體性論述，今天不知道的感染源或足跡，我們會在明天公布，也會有重疊，所以足跡昨天不知道，今天就會出來，這是一樣的道理，有些已知道感染源，知道感染源匡列就會比較明確，這是一直累計的，因此會在每天下午三時這個時間做為切點。

▲桃園市長鄭文燦指出，有關龜山清潔隊員確診案原因，衛生局與環保局疫調足跡出來後會公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體詢問市長鄭文燦有提到桃園市龜山清潔隊有3名清潔隊員確診，是否說明確診原因？確診隊員平時工作項目與路線大致有哪些區域？ 路線上的民眾需要注意事項？

王文彥解釋，有關路線的部分，會與環保局討論後再提供，總共有3位隊員確診，其中首例就是重症，所以很多訊息沒辦法查明，屬於不明感染源，我們知道他是與20個人在同一個區域上班，這20個人昨天檢查檢驗後還有2人，我們在這20個居家隔離裡會持續做觀察治療。另外，外圍還有138個，全部都採檢，採檢結果今天傍晚會出來。目前138個都檢查外，我們再找比較親近者做自主健康管理，約需一個禮拜以上。

王文彥還說，確診清潔隊處理過的所有的廢棄物包括有體液廢棄物，病毒會在體液停留1到3天，市民丟棄廢棄物的時候一定要包好，所有排泄物，包括身體衛生紙之類的，一定要保護。我們會再教育清潔隊員，如何在疫情中間保護自己，除了手套戴好、加強消毒，有破損處一定要重新修補，這部份會與環保局商量並加強教育，也希望市民多幫忙，湯湯水水的東西整理好再拿出來。

鄭文燦強調，第一位確診清潔隊員服務的路線，因為是首位感染源，我們會請環保局提供資料後公布，清潔隊員執勤時都有戴口罩，但還是請所有市民特別注意自主健康管理，我會請環保局清潔大隊把隊員確診前三天服務過的路線進行公布。另外，也會請環保局公布相關資料，隊員執勤經過路線，會將隊員所有服務過路線全部清消過。

市府新聞處根據環保局調查清潔隊服務路線如下：

1.龜山的坪頂區1路線，收運回收物，主要服務範圍是大華里、大崗里。

2.楓樹幸福線，收運回收物，主要服務範圍是楓福里，幸福里、大崗里。

市府強調，隊員們出勤時都有戴口罩、手套，且全區路線已完成消毒，請市民不用恐慌。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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