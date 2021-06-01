國產疫苗6月底施打市民有機會？　鄭文燦曝3個條件

▲桃園市長鄭文燦1日主持防疫會議，向與會局處主管說明疫情最新發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對外傳國產疫苗可望6月底開打？桃園市長鄭文燦1日表示，疫苗是分批到貨，中央已說在6月份會有一定數量到貨，但疫苗施打非常專業，不管是國外採購或是國產自製疫苗，一定要符合緊急使用程序，在安全、有效與疫苗各種指標都必須要到達標準才能使用，只要是中央同意的，一定經專家嚴格檢查，才能夠提供給國人使用。

有媒體提問，國人對AZ疫苗沒有信心，未來也可能對國產疫苗產生疑慮，是否有可能讓民眾有選擇疫苗權利？6月底前，一般民眾是否真的能夠打到？

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鄭文燦指出，全世界還沒有哪個國家在1個月把疫苗打完，疫苗施打到七成需要一段時間。疫苗採購是分批到貨，中央已說明6月會有一定數量疫苗到貨，按照中央規劃，原來打第一劑AZ疫苗的在8到12週要打第二劑，所以疫苗一定會有安排相當數量到貨。不論是國外採購或是國產自製疫苗，一定要符合緊急使用程序，在安全性、有效性與各種疫苗指標都必須到達標準才能使用，這是非常專業的問題，只要中央同意，一定是經過專家、經過嚴格檢查，才能夠提供給國人使用，未來疫苗施打，將配合中央政策逐步推動。

另外，市府工務局盤點全市一些注射站設置場所，注射站需要符合哪些條件？

鄭文燦說，疫苗的接種站需要通風、寬敞、不群聚等，能讓接種動線順暢，中央會發布社區接種站設置指引，市府原則上大型接種站會規劃，至少南區與北區各一個點，社區型接種站也會按照生活圈規劃，原則上都是預先規劃好，這個設置時間很快，規劃好後看疫苗到貨時間與中央宣布擴大施打計畫，市府會預先做好準備。

▲外傳6月底國產疫苗可望施打，市長鄭文燦表示，不論國產或是國外進口疫苗均須符合安全、有效與達標，獲得專家嚴格檢查才能提供國人使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，過去幾天市府表示要讓第一線同仁優先施打，如殯葬所、清潔隊消毒人員，有民眾認為說快遞人員、外送員也是高風險族群，為何沒有被列入優先考量？

鄭文燦認為，殯葬所處理遺體火化的人員，這幾天已經有多起新冠肺炎確診病故病患需進行火化，火化的過程仍然需要嚴謹做好防疫工作，包括要穿著防護衣等，所以這部分不是殯葬所全部人員納入優先，是執行新冠肺炎遺體火化工作人員，因有近距離接觸感染風險，所以市府會優先納為施打對象。至於環保局有2百餘位左右執行消毒工作的，這部分會等下一輪。.

鄭文燦強調，目前所有疫苗都是中央所配賦，疫苗購買都是透過政府購買，不像一般到藥局購買即可，中央都在努力採購，很多疫苗大廠並未開放地方政府申購疫苗，大家要支持中央採購疫苗，市府也會積極協助民間透過管道購買疫苗，希望盡一份心力，只要有機會都可努力看看，疫苗進口後都會有相關施打計畫。

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