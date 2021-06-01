打零工、受僱無勞保、單親養國中兒　DPP屏東黨部：紓困三不管

▲民進黨屏東縣黨部主委許展維，呼籲政府放寬紓困補助標準 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

立法院5月31日通過2100億元紓困4.0方案，但民進黨屏東縣黨部主委許展維迄今已接獲基層多位民意代表陳情反映，紓困方案對於弱勢/邊緣的勞工卻是「看得到吃不到」，呼籲中央放寬紓困補助標準。

許展維舉例說，原在屏東市傳統市場打零工的單親媽媽，育有兩名12歲以上就讀國中的孩子，現因疫情失業且付不起房租，而紓困方案規定「孩童家庭防疫補貼」12歲以下每位學童補助才能補助1萬，因此無法領取。

再如，30歲擔任旅遊票券業務的北漂青年，因惡質老闆沒有投保勞健保，加上旅遊業進入寒冬，從輪班到放無薪假，已無收入可以付房租。現紓困方案卻要求必須至少在投保勞保或公會投保薪資2萬4000元（含）以下才得請領補助，無投保者因此無法請領任何補助。

而自營五金百貨行的小老闆因疫情而停業，但疏困方案中自營業者的薪資規定在2萬4000以下，這標準已接近中、低收入戶申請補助，而不是一般勞工的薪資水準，因此無法申請自營業者的3萬元補助。

他說，另一個案，則是一家5口有兩老兩小，靠四處兼差擔任搬運工的單親父親每月5萬薪資維持家計，因疫情導致父親失業在家，因此紓困案中要正職員工才得請領的「員工薪資補貼」，導致2萬元無法請領。

許展維表示，紓困方案對中低戶、農漁民全額保障且都直接補助入帳戶，但是對弱勢基層勞工的補助，卻有諸多限制與規範，導致無法真正照顧這些最辛苦的勞工朋友。

縣黨部將匯整這些陳情反映中央，呼籲放寬補助請領標準，讓這波因疫情艱困求生活的勞工能確實獲得政府的照顧。

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