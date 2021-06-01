勞動部紓困4.0　基隆安心上工、安心就業、充電再出發

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

基隆市長林右昌今（1日）上午防疫記者會說明市府配合勞動部紓困條例4.0，推動協助勞工度過難關的三枝箭，分別是「安心即時上工」、「安心就業」及「充電再出發訓練」等三項計畫，以降低疫情對勞工生計的衝擊，希望協助勞工度過難關。

林右昌指出，第一、安心即時上工計畫，基隆市府預計提供500個以上短期公部門職缺，只要符合前一年具有勞工保險或就業保險者皆可提出申請。每人每小時可獲得160元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限。跨月上工者，首末月合計不得超過80小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆市政府幫你找頭路。（圖／基隆市政府提供，下同）

第二、安心就業計畫，如果勞雇雙方協商減班休息實施期間為30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報之勞工。如屬按月計酬全時勞工或與雇主約定正常工作日數及時間之部分工時勞工。補助標準：每人每月最高不得超過勞工保險投保薪資分級表所定最高月投保薪資與勞動部公告每月基本工資差額之50%，最長發給12個月。

▲安心就業計畫。

第三、充電再出發訓練計畫，則是鼓勵在職勞工利用暫時減班時段，參加訓練課程，適用對象包括勞雇協商減少正常工時的事業單位及受僱勞工。勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資160元發給、每月最高為120小時，參訓勞工每月最高可領到1萬9200元的訓練津貼。

另外，事業單位辦理訓練課程補助最高350萬元。補助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人員費、場地費等。

▲充電再出發訓練計畫。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

亂！基隆看身分證尾號進市場首日 沒帶證件、跑錯點爆罵「擾民」

快訊／基隆2確診接觸史曝！美髮師13天忙剪髮 大廈管理員上工17天

基隆首例獨居洗腎翁確診亡 熱血殯葬老闆「親搬遺體」無償辦後事

快訊／基隆增8確診！小姑娘再+1 運將連14天到小7、美廉社