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鍾佳濱：台灣連潛艦都不自量力自主研發　更遑論疫苗同屬戰略物資

▲▼立法院臨時會 中央政府總預算案保留部份各黨立委發言 張其祿 林奕華 鍾佳濱 陳椒華 賴士葆 劉世芳 邱顯智 蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣本土疫情延燒，政府力推新冠疫苗，卻遭在野黨質疑透過炒作國產疫苗，藉機從股市獲取不當利益。對此，民進黨立委鍾佳濱1日表示，台灣連高教機和潛艦都不自量力自主研發了，更遑論同屬戰略物資的疫苗。

鍾佳濱1日透露，自己在一些學術界專業圈的朋友，近日都非常焦慮地向他提出質疑，內容包括「為了國產疫苗，有沒有比照先進國家知名藥廠做滿三期臨床實驗」、「又或者是EUA緊急授權，台灣官方TFDA的把關夠不夠嚴謹」等問題。

鍾佳濱表示，決策者不只要考量疫苗專業需求，也必須評估現實條件限制，疫苗研發就像尖端軍備，全世界只有少數大國有能力，多數國家選擇循政治外交途徑採購，「台灣連高教機和潛艦都不自量力自主研發了，更遑論同屬戰略物資的疫苗」。

鍾佳濱指出，試想以台灣的人口規模，不但不足以支撐疫苗的商業市場，要湊足三期臨床的樣本，恐怕難如蜀道登天，如果連日本都決定外購而放棄自行研發，台灣為什麼要自己做。

鍾佳濱說明，疫苗一定有優劣，研發的過程也是，如果國際標準是80分，台灣在什麼情況下可以追求90分？在什麼情況下必須接受60分？台灣運用非藥物介入方式已經撐了18個月，不是因為台灣是全球防疫模範生，而是不這麼做等不到可信賴的外援，而且還得做最壞的打算。

鍾佳濱強調，他相信決策者就是以這個最壞打算，來催促國產疫苗的研發，幸運的話可以同時得到先進的友邦疫苗，又可以找到其他比台灣更慘的國家去進行國產品的三期試驗。

不過，鍾佳濱也說，他從不認為台灣有那麼好的運氣，因此選擇相信TFDA（衛生福利部食品藥物管理署）仍舊會專業把關，「如果他們放行，我願意接種國產疫苗」。

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