郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，各國如火如荼施打疫苗的同時，台灣仍在為疫苗的購買及製造爭論，各界也紛紛拋出願協助聯繫國外管道，為台灣人民爭取疫苗的想法。其中，鴻海創辦人郭台銘也透過永齡基金會表達其意願，不過，專家諮詢小組委員李秉穎透露，聽說這批疫苗「快要到期了」。

市場人士表示，輝瑞BNT疫苗當初以19.5億美元的價格，提供1億劑給美國政府，即每劑約20美元，台灣生技公司日前也有意引進，價格約在每劑30-33美元左右，郭台銘洽談的價格，可能就介於25-30美元。也若以30美元計算，若購買500萬劑，就要花上45億，若再加上特定空運冷鏈、國際報關等後續成本，恐花上50-60億左右，若500萬劑成功空運抵台後，若郭台銘有意再買500萬劑，確實要花費上百億。

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▲郭台銘預計申請500萬劑BNT疫苗。（資料照／記者張一中攝）

郭台銘29日也親自在臉書表示，已透過自己出資的永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，未來若核准進口，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，也絕非中國製，請勿再以訛傳訛。

不過，李秉穎今（1）日接受資深媒體人周玉蔻專訪時，提到郭台銘預計出資申購的BNT「聽說已經快要到期了」，進來後要經過封緘檢驗等程序，屆時有效期限的問題也要考慮在內。