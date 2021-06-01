郭台銘送疫苗掀開「潘朶拉盒子」　沈富雄：蔡英文不用操心了！

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘以及佛光山團體已爭取到疫苗，而指揮中心今也表示將協助公文送件申請。對此，前民進黨立委沈富雄表示，總統蔡英文曾宣示「買疫苗由中央統籌」，如今採購疫苗的潘朶拉盒子被日本首相菅義偉、佛光山開山宗長星雲和郭台銘掀開了，而蔡總統就不用操心了。

沈富雄在臉書發文表示，由蔡英文總統最近對疫苗採購的談話，可以看出她的治國理念及人民在她心目中的地位和價值；一、買疫苗由中央統籌，意思是「地方及私人不得干預」。二、買疫苗由政府和原廠談判，意思是「各路人馬想賣疫苗給台灣的門都沒有」。三、台灣已經買到3000萬劑，其中1000劑於八月底前到貨「意思是夠了！」

不過，沈富雄指出，陳時中卻打臉蔡英文「一口氣堵死疫苗進口的管道」說，「沒有看到任何人來申請！」聽起來好像還可以申請，「要先申請藥證！」聽起來好像藥證還是通關密碼之一；他認為，顯然，總統和陳指揮官是黑白郎君，一唱一和，讓人哭笑不得。

沈富雄表示，不敢亂猜蔡總統如此掌握人民施打疫苗的時間表，其動機何在？怕老共藉上海復星製藥吃豆腐只能是其中之一，對人民生命價值的漠視，才是令人毛骨悚然。

但是，沈富雄說，老天看不下去這個「治國方略」被瓦解了，潘朶拉的盒子也跟著被掀開了，關鍵在「有人要『送』，不用『買』了，不花『錢』買，政府就使不上力了」，因為「日本要送了」、「佛光山要送了」、「郭台銘要送了」。

沈富雄強調，這三個人都是蔡英文得罪不起的，因此，陳時中團隊錯愕了，不知所措了，語無倫次了，後語不對前言了，先說只有「空擋」時接受，隨即改口説「熱烈歡迎」。但什麼是「空擋」？是民進黨發言人顏若芳說的「來不及消化」就是沒有空擋嗎？還是八月底以後就沒有「空擋」？

沈富雄認為，以台灣民間企業界資力的雄厚，六、七、八三個月是綽綽有餘的，蔡總統就不用操心了，老共的技倆算什麼？陳時中說有人不想讓台灣人「太高興」，台灣此刻顧命要緊，沒有高不高興的問題。

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