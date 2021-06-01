沒念大學還談疫苗！焦糖槓上劉寶傑「階級歧視」：不配看你節目嗎

▲劉寶傑在節目開嗆。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



網搜小組／劉維榛報導

國產疫苗還卡在二期未解盲，疾管署便簽約採購500萬劑，讓各界質疑安全與有效性。劉寶傑也節目《關鍵時刻》聊起國產疫苗，痛批網路興起文章帶風向，鄉民紛紛將矛頭指向焦糖陳嘉行。對此，陳嘉行寫下10點反擊「階級歧視」，反問「難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？」

劉寶傑節目中痛批民進黨政府疫苗政策，他提到網路日前有股風向，許多人寫文宣稱「國產疫苗莫德納孿生疫苗」，他說：「大家最不爽的是，今天這是一個專業問題，這是一個科學問題，結果你根本找一些完全不懂醫學、完全不懂科學的。你把這些佛地魔的催狂魔全部釋放出來，你們要把黑的說成白的、白的說成黑的，這個社會不會接受的。」

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批踢踢對於劉寶傑對國產疫苗政策的批評大為讚賞，其中還有鄉民注意到劉寶傑痛批民進黨政府大膽「居然派連大學都沒念過的傢伙，出來教育民眾疫苗知識。」對於此人鄉民都相當好奇，紛紛推文猜測可能就是藝人「焦糖陳嘉行」。

▲陳嘉行回應，「我不是民進黨派來的！」（圖／翻攝焦糖陳嘉行FB）



對此，目前在中山大學念碩班的陳嘉行於粉專「10點聲明」回擊：

1、「高職生」不是用來歧視人的標籤，「技職學校」跟「普通高中」都一樣好，沒有誰高誰低，就只是每個人的人生志向不同而已。

2、寶傑哥活在聯考時代，認為考試成績代表一切，但這就是教育部及教育人員到目前都還在努力的，考試只能證明孩子適不適合學校這個體制，但人生不是。所以，適性發展及多元學習，才能真正讓每個畢業的學生更快融入社會。

3、學校體制適合「中產階級」，國內外論文都能證明，「勞工階級」的孩子與家長在求學過程中得克服更多困難才能完成學業。如果要靠「教育」來實現階級向上流動的機會更是微乎其微，因為整個制度就不是為了勞工階級來設計的。即便過去的聯考制度，同樣屬於家裡資源多，父母教育程度高的孩子佔有絕對優勢。

4、「台中高工」是一所非常優秀的學校，我很感謝我在青春期最渾沌的時刻，能在那所學校受教育，受到許多老師及同學的照顧，我們的友情及師生的恩情，即便過了20年到現在依然保持聯絡。如果我真的表現不好，那是我個人問題，請不要把台中高工與高職生拖下來一起羞辱。

5、我沒有繼續讀大學的原因，我已經在公開說過多次，但寶傑哥沒注意到我願意再說一次。我是單親家庭，我媽媽撫養四個孩子，我的姐姐中度智障。台中高工剛畢業後，我在猶豫要不要繼續讀大學還是就業，但看到我媽媽已經撐的太辛苦了，如果我繼續延遲工作，那她可能會垮掉。於是，我向電子科老師借了三萬五千元上台北工作。

6、我不是民進黨派來的，也不是誰能派我講話，就像我不會說寶傑哥是誰派你在節目上講那些話一樣。台灣是言論自由的國家，參與公共議題的討論是憲法賦予國民的權力。因此，任何人都能討論政治、討論防疫跟疫苗。寶傑哥的說法就是帶有濃厚的「階級歧視」，難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？

7、我在臉書上的所有發言都是有所本，引用的都是各家媒體的報導，而不是來路不明、未經查證檢驗且無須負法律責任的內容。我很謹慎地參與公共討論，畢竟我跟寶傑哥都是公眾人物，真的講錯除了會被出征，還可能會被告。但寶傑哥跟我最大的差異在——寶傑哥講話賺很多錢，我寫再多文章一塊錢也沒有，還得被各種言語暴力羞辱。

8、關於國產疫苗問題，我在發文時皆已經查證過，指揮中心昨天記者會上公布的資訊及圖卡也證明我的論證正確無誤，造謠的是另一方。

9、讀書是一件快樂的事情，縱使我沒有讀大學，我仍持續進修讀了很多書，寶傑哥可以從我臉書的紀錄上看到我開的讀書會直播及各種類型的書本心得分享。「學校是學習的過程而不是終點」，畢業證書不能證明什麼，只是恭喜你完成人生某一階段；人生很長，讀書是一輩子的事。

10、我因為教育部鼓勵更多人繼續回學校學習的政策，申請了高雄中山大學的研究所，目前碩二正在準備論文中。碩士班的課業及作業標準，不會因為我只有「高職畢業」就不同，我跟所有國立大學畢業的同學一起學習一起成長。