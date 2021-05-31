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社會 社會焦點 保障人權

處理車禍到一半聽到「有人落水」　高雄警+2路人合力救回婦人

記者黃子倩／高雄報導

高雄擁有救生員執照的員警，看到落水民眾，第一時間拿出真功夫救援成功！31日下午1點多，仁武分局澄觀派出所員警黃閔歆以及吳宗興，2人原本在八德南路與松藝路口處理車禍，結果有路過民眾慌張的向員警表示在澄清湖鳥松區文前路三亭攬勝往大埤路方向有民眾落水需要救護，員警聽聞立刻趕到現場，並和2名現場民眾合力將落水老婦救起，所幸其中一名員警有救生員執照，把人救上來後緊急施以CPR急救、成功將人從鬼門關前救回。

▲▼高雄員警擁有救生員執照，及時救援落水民眾。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄仁武分局員警擁救生員執照，將婦人救上岸後立即施以CPR急救，成功將人從鬼門關救回。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，當時澄觀派出的所員警黃閔歆以及吳宗興2人原本在處理車禍事件，結果聽到路過民眾表示有婦人落水，立刻趕到現場，並和在落水地點的38歲丁姓男子，以及55歲的張姓男子等兩人合力，一起將落水的老婦人救起，幸虧到場的員警黃閔歆本身有救生員執照，和民眾一起將婦人搶救上岸後，立即施以CPR急救，成功將人從鬼門關救回。

待婦人恢復呼吸心跳後，救護車剛好抵達，將人載往醫院救護，員警也在同一時間連繫家屬到醫院照護。對於這起婦人落水的意外，仁武分局呼籲：「民眾若遇到不如意的事情，有輕生念頭時，可以撥1995生命線、1980 張老師或0800778995衛生署24小時安全專線諮詢。」自殺不能解決問題，求助才是最好的路，仁武分局關心您。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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