高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透　好心警推他回家

▲警方不忍男子因電動車沒電待在雨中，親自推輪椅助他返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區一名男子外出遇上傾盆大雨，結果他騎乘的電動輪椅意外沒電且沒有帶充電器出門，全身濕透、又累又倦的他只能待在人行道上，由於男子看起來很無助，路過民眾趕緊報案。警方到場後，看到44歲的黃男輪椅沒電、輪胎完全鎖死，且他家人都住在橋頭區、路途遙遠，一時半刻無法趕來幫忙，員警考量他的身體狀況，不忍心他繼續待在外面，決定推輪椅將他平安送回家。

警方指出，這起事件發生在29日下午近3點，小港分局漢民派出所當時接獲報案，指出在宏平路上旅館前，有一男子穿著雨衣坐在輪椅上，待在人行道上多時，加上下著雨，看起來十分無助，希望警方能前往幫忙。

員警到達現場後，看到民眾口中描述的男子，連忙上前詢問，眼前這名44歲的黃姓男子無奈表示，自己租房子住在平治街上，外出時電動輪椅疑似故障、輪胎完全鎖死，加上家人全都住在橋頭區，他一個人跟同學租房住在平治街上，不過，同住的同學同為身障人士，無法在第一時間出來幫忙，他只好一個人一直待在原地。

警方了解狀況後，先停下來研究電動輪椅的狀況後，試著協助排除障礙，也不忘先將黃先生推到旅館櫃檯門口躲雨，不過，員警想要協助他先幫電動輪椅充電，黃先生卻說：「沒有帶充電器出門」，且他向警方表示，自己從早上五點就出門到現在，全身溼透，又累又倦。

▲警方不忍男子因電動車沒電待在雨中，親自推輪椅助他返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方看當時天空飄著雨，且黃先生全身濕透、恐怕因此感冒，考量到身體狀況外，實在不忍心讓他繼續待在外面，決定親自推著輪椅將黃先生送回住家；於是警方撐著雨傘，推著黃先生的電動輪椅一步一步的送黃先生返家，並苦口婆心的勸說他：「現在外面疫情較嚴峻，加上天氣不佳，近日都會有大雨，為了自己的身體健康與人身安全，還是待在家中休息比較好。」黃先生看著警方臉上與全身制服都溼透，分不清是雨水還是汗水，還這麼的為他著想，感動的不斷向警方道謝。

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