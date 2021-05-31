拒傳統市場淪防疫破口！高雄旗、鼓山警分局長率隊防疫宣導

▲為讓轄區民眾落實市場採買實聯制，旗山分局長親自率隊到市場內做防疫宣導。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

中央流行疫情指揮中心31日宣布新增274例本土個案、校正回歸73例，並新增15例死亡個案，累計死亡人數已達124人，疫情儘管趨於平緩，但仍不可掉以輕心！根據警方所做的疫調結果顯示，「傳統市場」是大多數確診者足跡熱點，為疫情高風險傳染區域，高雄市長陳其邁昨天宣布「每週買一次！多買一點！」的採購分流原則，呼籲民眾依照身分證尾數單、雙號採買，旗山分局長游永中今日上午率隊偕同旗山區公所及衛生所人員，前往轄內傳統市場實施「防疫宣導」，宣導民眾落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩。

▲為讓轄區民眾落實市場採買實聯制，旗山分局長親自率隊到市場內做防疫宣導。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於旗山分局轄區傳統市場位於週邊商家林立的熱鬧區域，出入人潮眾多易有聚集現象，因此旗山分局長游永中率隊偕同旗山區公所及衛生所人員，前往轄內傳統菜市場，沿途「放大音量」提醒民眾注意防疫，員警及區公所人員在旁配合手舉宣導牌面，宣導民眾最新的分流採購政策，並請市場管理人員落實嚴格執行人流管制、戴口罩、測量體溫與酒精消毒的防疫措施，同時巡視市場內的攤販和前來採買的民眾有無遵守相關防疫規定。

▲鼓山分局員警在傳統市場發現已有攤商自主設置「疾管家」供實聯制用的QR code 條碼。（圖／記者黃子倩翻攝）

無獨有偶，鼓山分局轄區內的內惟市場屬於大型且人流量多的傳統黃昏市場，因此分局派員於今日下午配合市府經發局及鼓山區公所執行聯合稽查，共計編排23名警力逐攤進行宣導，同時要求市場管理人落實分流及實聯制，若無法落實就停業。

鼓山分局表示，在宣導過程中發現部分攤商已自主設置「疾管家」供實聯制用的QR code 條碼，方便採買民眾掃描，落實政府政策。警方呼籲，民眾到市場採買時，除了全程戴口罩外，應響應政府憑證分流採買，一週一次、一次購足，以減少染疫風險。

▲鼓山分局員警在傳統市場發現已有攤商自主設置「疾管家」供實聯制用的QR code 條碼。（圖／記者黃子倩翻攝）

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