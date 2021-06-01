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疫情另類宅生活療癒菜園　新北景觀處教你居家簡易種菜

▲疫情另類宅生活療癒菜園 新北景觀處教你居家簡易種菜。（圖／新北市景觀處提供）

▲空心菜容易種植又能重複採收。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣新冠肺炎疫情升級到三級警戒，許多民眾為避免外食用餐風險，投入在家「自煮防疫」的行列，選擇自行採買食材回家烹調。居家防疫時，利用簡單的園藝材料種植蔬菜，即使沒有一塊踏實的田地，使用方便移動的小盆栽正好能順應此刻充滿變數的社會環境，讓家園隨時變身為療癒菜園。

新北市景觀處表示，對於種菜新手來說，耐熱耐濕害蟲又少的空心菜，適合作為入門的練習。若是擔心發芽率不佳，可先將種子泡水4～8小時讓外皮裂開，把休眠的種子喚醒再進行播種，待發芽後擺放至陽光充足的日照環境，早晚各澆一次水，經過25～35天的成長便能迎來第一次的收成。

▲疫情另類宅生活療癒菜園 新北景觀處教你居家簡易種菜。（圖／新北市景觀處提供）

▲每日觀察蔬菜的生長進度，為居家防疫生活增添樂趣。

景觀處說，喜歡料理輕食沙拉，可以種種看適合生食的芝麻菜，它的香氣與芝麻類似，口感微苦又帶有溫和的辛辣味，由於芝麻菜較宜生長在涼爽濕潤的環境中，因此栽種時應挑選排水性良好的土壤，並且小心過強的日照，也可以搭配青蔥一起種植，運用蔥的高度替芝麻菜遮陰，讓植物能直接依靠共生的夥伴。

提到青蔥，生廚餘也是一種居家種菜容易取得的材料。把處理食材所切除的菜根和蒂頭留下，依殘菜形狀選擇要用淺盤或透明水杯盛裝，加點稍微能淹過根部的水，再確保良好的光照和水質，每日勤換水即可避免爛根腐壞。

疫情期間只能宅在家的生活，種菜新手們若想獲得「防疫種菜組合包」，可上「賞花快報」粉專參加留言抽獎活動，相關種植指引也可參考「新北市景觀處」網站，或是加入臉書公開社團「新北可食地景～Fun食樂活團」，與新北市的都市農夫們一同交流分享經驗。

▲疫情另類宅生活療癒菜園 新北景觀處教你居家簡易種菜。（圖／新北市景觀處提供）

▲蔥白根部末端埋入土裡，適當的澆水與照光就會逐漸長成翠綠青蔥。

▲疫情另類宅生活療癒菜園 新北景觀處教你居家簡易種菜。（圖／新北市景觀處提供）

▲切除蘿蔔頭放入淺盤中，加點稍微能淹過蘿蔔切面的水即可種植。

▲疫情另類宅生活療癒菜園 新北景觀處教你居家簡易種菜。（圖／新北市景觀處提供）

▲準備簡單的園藝材料，就能在家打造自己的菜園。

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