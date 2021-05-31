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急診醫喊話「疫苗必須堅守科學」：歐美大量傷亡也從未放棄原則

▲▼馬來西亞首相慕尤丁表示，已購入1280萬計新冠疫苗。（圖／路透社）

▲歐美疫情去年死傷慘重，但也從未放棄必須經過第三期試驗的基本原則。圖為輝瑞疫苗。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻。對此，急診醫師謝宗學在臉書上發文呼籲，疫苗必須堅守科學，即使歐美國家去年經歷疫情的大量傷亡，也從未放棄這個原則。

謝宗學31日透過「Dr. E 小兒急診室日誌」在臉書上發文，並針對各階段試驗解釋，第一期安全試驗「少數受試者，目的是確認安全性和劑量」；第二期擴大試驗，「至少數百位受試者，分組分析效果（如不同年齡層），並持續監控安全性」。

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第三期效力試驗，則是「至少數千位受試者，利用疫苗組和安慰組比較保護力和安全性。他指出，在疫情爆發時，基於人道考量，可以改成疫苗組和已認證有效疫苗組比較，通常需要數年才能得到完整的正式的報告」；第四期上市後試驗，「上市大規模施打後，持續監控安全性和效果」。

高端新冠疫苗二期臨床啟動,林奏延。（圖／記者洪巧藍攝）

▲高端新冠疫苗僅做到二期臨床試驗，卻即將施打，引發相關爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

文中指出，去年國際疫情嚴重，人命和經濟不斷耗損，歐美大國紛紛趕進度，根本不可能等到第三期試驗完成才讓疫苗上市，以美國來說，變通作法是開始第三期試驗 2 個月後，發表「期中報告」，政府再根據期中報告的內容決定是否緊急授權讓疫苗上市，所以不是「沒有做第三期試驗」，而是只依據「短時間的第三期試驗結果」，但完整第三期試驗仍持續進行。

謝宗學強調，美國上市打進非受試者體內的疫苗，是經過至少 2 個月以上的第三期試驗，確定臨床效果後，才得到緊急授權。目前應該只有中國和俄羅斯沒有經過第三期試驗，直接在國民身上使用新的疫苗。

文中呼籲，台灣的國際處境艱難，中國大陸處處在國際上阻饒我們順利取得疫苗，發展國產疫苗是絕對必須的國家戰略方針，用國家資源支持先下訂單也是合理作法，但疫苗上市程序仍然必須堅守科學研究的原則，歐美先進大國在去年人命大量傷亡時，也未放棄基本的科學原則。

▲▼由於殯儀館冰櫃超載，死者被放入冷凍貨櫃車中暫時安置。（圖／路透）

▲Dr. E強調，歐美即使經歷去年的大量傷亡，也從未放棄基本的科學原則。（圖／路透）

謝宗學進一步解釋，經過第二期試驗，安全性是可以信賴的，但效果分析只有血液抗體數據，雖然可以用中和抗體高低推估臨床效果，但畢竟不是真實的臨床試驗，因此在緊急上市拯救人命和科學原則之間，就必須做出取捨，「根據我所受醫學教育，基本科學原則的堅持是必須的」。

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