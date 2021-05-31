國產疫苗「獲利、價格不清」！檢察官揭3疑點：成本全民買單？

▲有檢察官質疑，疫苗採購許多部份不公開，引發疑慮。（示意圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣本土疫情持續擴大，民眾紛紛搶打疫苗，高端疫苗已對外證實，已與衛福部簽訂新冠疫苗（COVID-19）採購合約，總數一共500萬劑，另附上限500萬劑之後續擴充，但因採購機關要求，合約其他細節不予公開。對此，有檢察官投書指出，除了價格外，背後的獲利方以及負擔成本是否為全民買單等都還不明，顯示國產疫苗仍有諸多疑點。

台北地檢署檢察官林達以「國產疫苗疑點多 揭露採購價格、三期成本誰買單」為題投書ETtoday雲論，表示高端疫苗尚未公布一劑疫苗的價格，據公開資訊查悉，高端公司於去（109）年10月間獲得政府補助民間研發COVID-19疫苗計畫共4.7億元，並承諾會以「優惠」價格予以政府採購。

▲高端疫苗尚未公布一劑疫苗的價格。（圖／翻攝自高端疫苗官網）

林達指出，但在一切不明的情況下，「一劑多少？是否為「優惠」價格？」恐會牽涉到一家公司財報的獲利數字，如果政府不盡早公布採購價格，恐怕就會迫於時程壓力，接受疫苗公司的報價，到時候持股人便能實現鉅額銷售利得，更將暴利拱手贈送疫苗公司大股東。

林達質疑，如果國產疫苗第二期數千人的試驗結束後，政府緊急授權讓全民開始施打，是否就等同於第三期試驗在全民範圍進行？「然而這之中應該由國產疫苗公司負擔的成本，現在是否有列入公司的損益計畫之中？還是認為不必列入成本或費用支出，都由全民買單？」

▲高端疫苗。（圖／資料照）

另外，林達認為，政府在這幾間疫苗公司中，都未占股，卻傾全民之力，更由政府保證收購推廣，如此一來國產疫苗的利潤是由全民共享還是僅由國產疫苗公司大股東獨享？「在如此重要的國家發展方略上，政府法治及財務會計上應該縝密辦理，必要時甚至應當邀集會計師核算營收成本，律師參與協助商業談判，才能有所保障，提升民眾信賴，更避免流言人為炒作。」

林達呼籲，政府應盡早揭露國產疫苗採購價格、第三期實驗成本費用編列數額等資訊，不僅提升公眾信心，上市櫃發行公司的財務報表或預測等資訊本來也應公開揭露，讓股票市場反應回歸正常，「也讓公民和投資人檢視並且評估績效，更藉此預防不當權錢交易。」

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