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快訊／基隆增8確診！小姑娘再+1　運將連14天到小7、美廉社

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，今（30日）新增266起本土病例＋校正回歸89起本土病例，基隆今有8例確診數破百！基隆市長林右昌下午3時召開記者會公布5足跡，分別為案7417、案7419、案7422、案7598、案7602。另外，30日CDC公布基隆確診8列。

▲5/29日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲5/29日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌表示，確診者（案7417）30多歲男性，與（案5573）一同到小姑娘小吃店消費者，於5/13、5/14、5/17、5/18、5/19、5/20、5/21日到東方美早餐店（東新街4巷1號）用餐；5/21、5/25日到小胖熱炒（東新街4巷4號）消費；5/26日到阿惠便當（孝三路57號）消費。

確診者（案7419）70多歲女性，女兒為外縣市確診個案，於5/10日12時至14時到罌栗花火鍋店（愛六路4號）消費、14時至16時到國泰人壽（仁一路281號）聚會；5/11日15時30分搭基隆客運9006（基隆-士林）。

確診者（案7422）40多歲女性，友人確診，於5/27日14時至16時到全聯福利中心／暖暖店（暖暖街246巷166號）消費、百福暖暖專業藥局（暖暖街189號）。確診者（案7598）40多歲男性，與（案5573）一同到小姑娘小吃店消費者，於5/16、5/18、5/20、5/21、5/22、5/23日中午到統一超商／德復門市（復興路197號）消費。

確診者（案7602）40多歲男性，計程車司機，5/12、5/13、5/14、5/16、5/17、5/18、5/19、5/20、5/21、5/22、5/24、5/25、5/26日18時至20時統一超商／美的門市（教孝街28號1樓）消費；5/15日9時至9時30分到美廉社／深澳坑店（深澳坑路2-42號）消費。

林右昌表示，5月30日CDC公布基隆確診8名個案，確診者（案7855）60多歲男性，計程車司機，疫調中；確診者（案7856）40多歲男性，為（案5346、案7602、案7857）友人，無法聯繫，已請警方協尋；確診者（案7857）40多歲女性，為（案5346、案7602、案7856）友人，無法聯繫，已請警方協尋。確診者（案7965）50多歲女性，與（案4616、案5343、案5344、案5771）一家為對門鄰居，匡列採檢確診，疫調中。

確診者（案7966）50多歲女性，為清潔人員，疫調中；確診者（案8111）10多歲女性，為（案6438）女婿新北確診個案之外孫女，匡列篩檢確診，疫調中；確診者（案8112）40多歲女性，為（案6438）女婿新北確診個案之女兒，匡列篩檢確診，疫調中；確診者（案8113）80多歲女性，與（案7420）為護理之家同室室友。

▲5/30日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲5月30日基隆公布確診（案7417、案7419）足跡。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲5/30日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲5月30日基隆公布確診（案7422、案7598）足跡。

▲5/30日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲5月30日基隆公布確診（案7602）足跡。

▲5/30日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲5月30日CDC公布基隆確診8名個案。

▲5/30日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲（案4616）確診個案家庭群聚關聯圖，新增1例確診個案。

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