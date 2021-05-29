快訊／基隆快樂城4女確診！暴衝超越小姑娘　傳播鏈攻勢成形

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，29日新增320起本土病例＋校正回歸166起本土病例，基隆新增3例、校正回歸11例，確診數破百！其中基隆今有3例本土確診，加上11例校正回歸，共有14例確診個案，確診數累計至今已達102人。基隆市長林右昌下午3時召開記者會，針對小姑娘小吃店、快樂城小吃店、果菜市場及成功市場疫情做出最新說明。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌表示，小姑娘小吃店28日確診者（案6869）30多歲女性，經疫調後，個案自述5月中旬曾與（案3835）小姑娘小吃店員工聚餐，因擔心被染疫，主動就醫採檢，確診陽性。29日新增3例確診，其中（案7417）與（案5573）是朋友，兩人一起去小姑娘小吃店消費，經匡列為接觸者，檢查確診陽性；（案7598）為小姑娘小吃店消費者，經匡列為接觸者後，採檢確診；（案7600）為工作人員，因同事確診被匡列，採檢後確診。小姑娘小吃店名單累計18人，已全數聯繫上，其中11人完成篩檢，其中3人確診（案5772）、（案3910）、（案6216），其餘7人因說詞反覆，持續疫調並安排採檢中。

鑫水灣小吃店匡列29人，15人已篩檢皆為陰性，7人已預約採檢，7人聯繫中。快樂城小吃店目前匡列16人，已篩檢13 人，29日3人確診（案7416）、（案7418）、（案7421） ，其餘人員持續追蹤中。加上先前確診者（案5981）快樂城小吃店工作人員，目前總共已有4人確診， 後續將成立「快樂城小吃店專案」持續調查。

林右昌說，果菜市場針對有營業之35家行商完成接觸者匡列，原匡列84人，5/28日新增12位，共96人，全數完成篩檢皆為「陰性」。 本案預計監測至6/3日，若無新增個案可結案。成功市場攤商28日採檢5人，結果出來皆為「陰性」。另外，29日公佈確診者（案7415）為（案3519）的太太，列居家隔離，5/21日採檢PCR陰性，5/27日因咳嗽、呼吸喘又到醫院PCR採檢，5/28日陽性確診。

▲小姑娘小吃店確診個案關聯圖。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲成功市場確診個案關聯圖。

▲快樂城小吃店確診個案關聯圖。

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