快訊／護理師遭砍「傷勢嚴重」生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

▲雙和醫院學姐透露被砍的護理師傷勢嚴重。（圖／翻攝靠北護理師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北巿雙和醫院31日傳出一名62歲洪姓確診男子，因情緒失控而持刀砍傷3名在11樓負壓隔離病房的護理師，事後被警方制伏，依傷害等罪送辦。對此，受傷的護理師學姐透露，其中一名20幾歲的護理師右手韌帶被砍斷，感嘆「要同仁以後怎麼繼續回到職場上…」

粉專「靠北護理師」31日晚間在限時動態PO文，表示受傷的3名護理師一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，感嘆「現在不只要防病毒，還要防病人」。

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▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）



事後，一名雙和醫院的護理師也透露，其中一名20多歲的護理師被砍斷的是右手韌帶，感嘆她年紀輕輕，剛出社會工作沒幾年，未來恐怕會因傷勢而難以回到職場，「右手就這樣被一個垃圾給毀了」、「身上還有多處刀傷」。

警方表示，洪男31日上午因情緒不穩，拿水果刀砍傷3名護理師，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。新北市長侯友宜得知消息後，立刻到醫院探視，並給予每人10萬元慰問金，不捨地說「這麼認真還受到傷害」。

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