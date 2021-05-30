基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝50年積怨：12歲就想...

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區明德三路「堵南公墓」30日上午8時許發生一起命案！1男1女身上多處刀傷倒臥在住家庭院血泊中，兇嫌犯案後返回死者兒子住家，從7樓頂跳樓身亡。據了解，整起事件為弟弟持刀殺二哥、二嫂後，畏罪跳樓輕生，釀成3人死亡，至於詳細殺人動機及事發經過仍有待調查釐清。此外，弟弟遺書內容也曝光。

▲基隆爆發弟殺兄嫂命案，弟畏罪輕生釀3死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方30日上午8時45分接獲通報，堵南公墓附近發生傷人案，到場後緊急將兇嫌的二哥、二嫂送往醫院，而二嫂的媳婦也在凶案現場表示，「媽媽送醫前口中直喊「阿利啊、阿利啊！」

警方在兇案地點附近查訪後，於距離約500公尺處大樓下發現1名男子墜樓身亡，經二哥、二嫂的兒子指認後，確定墜樓者為「阿利」，同時也發現弟弟的計程車，並在後車廂查獲犯案兇刀及遺書。

▲弟弟持刀殺二哥、二嫂倒臥在住家庭院血泊中。

警方調查，在家中排行老七的63歲林姓男子平時與二哥、二嫂在堵南公墓附近同住，長期與82歲二哥、78歲二嫂有嫌隙，雙方在住家附近菜園談話時暴口角，他竟持水果刀砍殺哥嫂。林男犯案後跑到位於二哥小兒子位於堵南街住處的7樓頂，畏罪跳樓尋短當場死亡。

警方查訪附近鄰居後發現，這對兄弟素有嫌隙，已經2、30年了，死者家屬也表示，雙方曾為了分財產的事情鬧不愉快。至於案發經過及犯案動機由警方持續循線釐清中，並報請基隆地檢署偵辦。

據了解，死者遺書提到，3日內火化樹葬，不要有任何祭拜儀式，牌位不用留在家，一併火化處理掉；這7年很痛苦，過著生不如死的生活，甚至還提到「12歲就對自己說要剁掉這2人手腳」等。

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▲▼弟弟隨後返回死者兒子住家7樓頂跳樓身亡。

▼弟弟死後遺書內容曝光。

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