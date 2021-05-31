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別人忙防疫她賣力連結！彰化應召女3天遭逮2次：我有小孩要養

▲警方逮獲應召女從事性交易。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方逮獲應召女從事性交易。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，色情交易卻抓不完，恐成防疫破口。彰化縣員林市一名詹姓女子在3天內連續2次遭警方查獲從事性交易，員警在現場查扣保險套、潤滑液等物，詹女也對犯行坦承不諱，她雖辯稱因債務纏身，且有小孩要養才鋌而走險，仍遭警方依社會秩序維護法函送。

員林警分局表示，莒光派出所員警25日晚間在網路聊天室發現有性交易訊息，循線追蹤後於30日中午，在員林市某出租公寓發現詹女正從事性交易，待尋芳客欲離去時警方進行攔查，詹女坦承不諱，並供稱以全套40分鐘、2300元為代價做全套服務。

警方現場查扣保險套9個、潤滑液1瓶，經查，詹女竟於28日也曾遭林厝派出所員警查獲從事性交易，警方詢問為何短短3天內又再犯？詹女無奈表示，因債務纏身經濟狀況不佳，且有小孩要養，逼不得已才出此下策。

另外，30日晚間警方也於莒光路某處公寓查獲1名潘姓女子，潘女坦承以Line招攬生意，並以50分鐘2000元做全套性交易，警方現場查扣保險套20個、潤滑液1瓶，潘女同樣供稱是為錢所困才下海。警方訊後將詹、潘2女依社會秩序維護法送辦。

員林警分局長謝錫釗表示，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警戒警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結。疫情期間請各位民眾待在家享受天倫之樂，與陌生人保持安全社交距離，斷開「人與人的不當連結」，除了避免病毒感染外，更讓自己免於受罰，疫情當前，不要以自己的健康與荷包作為賭注，警方查察不法的決心，不會因疫情而有任何鬆懈。

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