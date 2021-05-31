台東縣設13處快篩站阻傳染鏈　6月4日前完成兩熱區採檢

▲▼台東縣設13處快篩站阻傳染鏈，饒慶鈴視察熱區太麻里衛生所採檢。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣新冠肺炎確診個案有12例與太麻里林家小館餐宴有關，為盡早阻斷社區傳染鏈，縣長饒慶鈴指示提前於27日啟用太麻里及金峰鄉的快篩站，另也在全縣11各鄉鎮市衛生所開設社區快篩站，接受有疑似症狀、有接觸活動史等民眾電話預約、快篩，縣長饒慶鈴今(31)日特別前往太麻里鄉衛生所了解採檢運作情形，以及慰勞第一線醫護同仁辛勞。

饒慶鈴在視察後表示，全縣至29日統計共619人完成篩檢，其中太麻里北里村2至6鄰與金峰鄉新興村特定區域全面普篩完成486人，篩檢率約5成9，預估6/4前可完成兩熱區普篩。另外，縣內11鄉鎮衛生所28日起設置快篩站進行採檢。民眾若有出現新冠肺炎症狀如發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀，並且符合下列任一條件者：(1)村里長主動關懷對象，並有14日高風險地區旅遊史、(2)外出未配戴口罩受查處者，並有14日高度風險地區旅遊史、(3)衛生所返鄉學子關懷專案對象、(4)有高風險地區旅遊史且提出相關證明、(5)接獲衛生局自主健康管理通知書者，有需要的鄉親可於設有社區快篩站之衛生所營業時間撥打電話預約。



設有社區快篩站的11鄉鎮衛生所包含，台東市衛生所，電話：350757、卑南鄉衛生所，電話：382042、延平鄉衛生所，電話：561043、鹿野鄉衛生所，電話：551074、海端鄉衛生所，電話：931391、池上鄉衛生所，電話：862609、東河鄉衛生所，電話：896289、成功鎮衛生所，電話：851419、長濱鄉衛生所，電話：831022、大武鄉衛生所，電話：791143、達仁鄉衛生所，電話：702209，饒慶鈴也提醒民眾前往快篩站時，請全程配戴口罩，千萬不要搭乘大眾交通工具。



縣衛生局也呼籲鄉親不要恐慌，做好個人防護，口罩戴好戴滿、減少不必要的外出與群聚、勤洗手、多喝水，互相支持，攜手共同度過這波疫情。也提醒匡列居家隔離者須遵守一人一室居家隔離14天規定，不要外出，違者最高處100萬元罰鍰，如有不適請致電0975-288155(衛生局防疫專線)。健康自我監測，於家中盡量於單獨空間或佩戴口罩避免與家人聚集，且盡量避免外出及搭乘大眾交通工具。

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