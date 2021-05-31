確診數下降「14日有望解封嗎？」　網曝1關鍵搖頭：穩住就不錯了

▲街道空蕩蕩，就像空城一樣。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布這波疫情的RT值（RT=R值+時間變化），根據整體報告顯示，5月30日的RT值在1.02，已達臨界點，疫情基本上朝向可控的方向在前進。就有網友好奇，這樣6月14日解封的機率大嗎？貼文一出，立刻引發熱議，怎料大票網友都搖頭直呼「不可能」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「6/14解封機會大嗎」為題丟出討論，提到現在的確診數似乎有下降趨勢，如果一直到三級警戒的最後一天6月14日都有持續減少，「解封機率大嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒疫苗，就會一直循環」、「穩住就不錯了，解封太遙遠」、「國外都示範了，沒疫苗解封就等著再封」、「解封大爆炸更難救喔」、「沒疫苗就是解完又封，封完再解」、「在疫苗施打率未達到一定標準前，台灣沒有解除三級的理由」、「沒疫苗一解封馬上就飆高」、「解封後又爆，疫苗唯一解」、「沒疫苗怎麼解封？放出去大家傳染嗎」、「沒有戰疫是靠防守打贏的」。

▲多數網友覺得6月14日應該無法解封。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有少部分網友持樂觀態度，直呼「看起來有機會」、「我覺得可以」、「都趨緩了，絕對可以」、「穩啦！機率很大」、「趨勢往下，真的有希望」。

陳時中稍早在記者會上表示，根據整體報告顯示，5月30日的RT值在1.02，最高是13日至15日，RT值高達15，經過15日雙北三級、19日全國也同步升至三級警戒，這段時間疫情RT值已到了1.0，基本上是臨界點，疫情基本上朝向可控的方向在前進。

發言人莊人祥進一步解釋，RT值用中文表示是基本再生數，代表目前病毒感染一個人後，可傳給多少人。而現在的最新數字為1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人，通常RT值低於1以下，就表示疫情會開始反轉。