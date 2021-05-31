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社會 社會焦點 保障人權

大陸網軍嗆蔡英文「火葬廠用屍體發電」　刑事局追查IP來自境外　

 記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，5月28日19時07分許，總統蔡英文官方Twitter帳號發出「我們的第一批15萬劑莫納德新型冠狀病毒疫苗於今天稍早已到達台灣…」展現台灣防疫量能，結果疑似大陸網軍於5月29日16時09分在文章下方發出1則留言怒嗆「台湾加油！火葬场加足马力用台湾狗的尸体发电23,000,000居尸体，台湾肯定不缺电！」等離譜言論。

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

▲有疑似大陸網軍在總統蔡英文推特帳號下方留言，造謠台灣利用染疫身亡者屍體進行火力發電。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有疑似大陸網軍在總統蔡英文推特帳號下方留言，造謠台灣利用染疫身亡者屍體進行火力發電。（圖／記者張君豪翻攝）

上述言論偏激、誤導民眾台灣現實情況，經過刑事局緊急追查，發現上述言論留言IP位址來自境外，用字遣詞均使用大陸簡體字，警方研判是有心人士或境外人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽不實誇大言論，混亂政府防疫工作上表現，企圖造成不必要恐慌。

刑事局呼籲，為因應新型冠狀病毒之防疫工作，民眾使用各社群媒體時，應遵循中央流行疫情指揮中心所提醒打假3步驟：「多疑、多查、不亂傳」，多加求證，以衛福部與疾管家之資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金。

警方強調避免散佈不實、誇大之訊息，以免觸法，更避免造成民眾於三級警戒時產生不必要之恐慌。刑事局將會持續針對網軍散播之不實訊息及誇大言論，積極偵辦。

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