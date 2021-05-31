3歲童「從4樓開窗墜落」重傷！鄰居餵奶辯：他從餐桌摔下去的啦

▲南韓慶尚北道龜尾市3歲兒童從4樓墜落重傷。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市又爆發虐童案件！一名年僅3歲的兒童日前從聯立型住宅的4樓窗戶墜落，導致其腦出血、半邊肺部嚴重損傷，幫忙顧孩子的鄰居B某辯稱，孩子在與新生兒玩耍的過程中，從餐桌上摔下，經警方調閱監視器後，才改口坦承從4樓摔落。

根據韓媒《News1》報導，該起孩童墜樓案發生在29日上午10時20分，3歲童的母親A某在社群網站上透露，自己在事發地點附近經營店鋪，由於和鄰居之間有交情，因此才決定將孩子交給對方，才造成此次墜樓意外，導致孩童腦出血、肺部出現損傷，甚至全身出現擦傷，緊急送往加護病房治療。

A某對於B某說謊的態度十分氣憤，「如果一開始跟我們說，孩子是從4樓墜落下來的話，那麼我們早就把孩子送進大學附設醫院進行更精密的檢查了，導致錯過治療黃金期。」

報導指出，原本A某在事發後，將孩童送往龜尾市當地的江東醫院治療，在得知孩童是墜樓受重傷後，才將孩子轉移至大邱某間大學附設醫院，院方懷疑孩童疑似遭到虐待，於是向警方報案。

A某氣憤表示，「B某說她覺得很害怕，才決定說謊，我根本無法相信她說的話！如果孩子從4樓墜樓，最首先的應該是撥打119報案，而不是首先告訴自己的丈夫，這像話嗎？」

A某補充，「B某告訴我，事發前的時候，她正在餵自己出生一個月大的嬰兒喝奶，而我們家的孩子獨自進入主臥房，由於一段時間沒有感覺到有人的跡象，到處也找不到孩子的蹤跡，往窗戶一看，才發先紗窗竟然是打開的！窗戶旁邊有床，為了保持通風才打開窗戶，難道膽小的孩子會自己打開紗窗往外跳嗎？」

目前慶北警察廳正針對案情進行詳細調查，以求釐清B某蓄意涉案的可能。

►醫科22歲鮮肉離奇失蹤亡！朋友「蘋果手機」終尋獲 成釐清死因關鍵

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈



★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast