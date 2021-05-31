確保有效與安全性！　日本擬開放12~15歲接種輝瑞疫苗

▲日本擬將輝瑞疫苗年齡限制放寬至12歲以上。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前規定輝瑞疫苗的公眾施打對象年齡為16歲以上，而輝瑞藥廠日前提出美國12至15歲接種的試驗報告，已確保相關安全性與有效性，因此厚生勞動省決定，將把輝瑞疫苗的年齡限制放寬，調整為12歲以上。不過開放後，15歲以下民眾接種疫苗時仍需經過監護人同意。

根據《日本放送協會》報導，此次放寬年齡限制的疫苗是由美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的輝瑞BNT疫苗。日本原先只開放16歲以上民眾接種輝瑞疫苗，但輝瑞後來提供在美國進行的疫苗臨床試驗相關數據，實驗對象為12至15歲，數據中顯示輝瑞疫苗對12至15歲的接種者有一定的有效性與安全性。

因此，厚生勞動省上週決定，將把疫苗施打的年齡限制從原本的16歲以上，放寬至12歲以上。日本政府31日已將此案上呈至由專門家組成的分科會，而分科會也已接受該提案。

在新制中，雖然開放12至15歲民眾施打輝瑞疫苗，但相關單位表示，15歲以下仍須經過監護人同意，厚生勞動省將會在近日向各地方政府宣導。

另一方面，厚生勞動省也在商議是否在國中與高中舉行集體接種，但是相關內容仍需謹慎商討。

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