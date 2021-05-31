台積電與20日商合作「研發半導體」！日政府砸47億投資日本子公司

▲台積電赴日成立研發子公司，將於當地20多個廠商合作，共同研究開發。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

台積電先前宣布將赴日成立研發子公司，主要目的為研究3次元IC的材料與相關工程。根據《日本經濟新聞》報導，台積電將與Ibiden等20多間日本企業攜手合作，共同致力開發半導體技術，日本政府31日也決定，將出資190億日幣（約新台幣47億元）投資台積電的日本研發中心，金額超過總事業費370億日幣（約新台幣92億元）的一半。

根據《日本經濟新聞》引述消息人士報導，日本政府31日正式決定將出資支援台積電在日本新設立的研發中心，希望能藉此推動日本的半導體事業與技術，金額高達190億日幣（約新台幣47億元）。

為了確保數位化的發展與經濟的安全保障，各國紛紛投下巨額支援國內的半導體產業，尖端半導體技術的開發在全球已然出現激烈競爭的趨勢。在這樣的情況下，半導體巨頭台積電決定與日本Ibiden等20多個半導體材料與設備製造商合作，共同進行研究開發，預計2022年便會正式著手研究開發。

台積電位於日本的新研發子公司將會著重於研究3次元IC的材料及相關工程，而日本企業則能在材料與設備上發揮優勢。

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