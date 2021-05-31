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快訊／北市設大型疫苗、快篩站？　柯文哲回應了

記者徐政璿／台北報導

全國新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心31日公布，新增274例本土病例，以及73例校正回歸，新北市171例最多，其次為台北市122例。針對新北市在板橋江翠重劃區設大型疫苗接種暨快篩站，台北市長柯文哲31日下午回應，「做什麼事還是用科學基礎」。

柯文哲表示，做什麼事還是用科學基礎，去年指揮中心講一大推理由說不要設，現在不要因為病例多就自亂陣腳，如果這地區，我們醫學叫做盛行率，百分比過高，做快篩才有意義，病例很少的地方你去快篩做什麼？

「熱區做OK啦」，柯文哲說，如果這地區比方說感染率在0.1%以下，做有什麼意義？「偽陽性反而亂掉」。

柯文哲表示，目前疫情有控制，現在就等疫苗發下來，維持目前這種狀態，疫情可以慢慢趨緩，但要思考下一步要怎麼做，「再撐3個月，餓死的會比病死的多」。

柯文哲說，用發病日去當橫軸畫起來，這幾天可能還要再校正，感染數沒有一直上升，目前在台北市疫情趨緩，從數字來看，看起來嚴重度下降，但很均勻分布在北市各個行政區，萬華快篩站突然上升，仔細去看是篩檢人少，分母變少，看起來百分比上升。

柯文哲指出，國民自動自發封城，自主管理，疫情看起來有趨緩，從這次經驗，為什麼日本東京先封城再解封，就算要減也是慢慢減，沒有嚴格管理措施，會慢慢上升，要思考的不是how much而是how long，目前管制狀況到底要維持多久？這是下一步要思考的問題。

▼台北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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