賣場第一線缺人手！美廉社祭全額補助疫苗徵人　整備貨源長期抗疫

▲美廉社徵求賣場第一線人才，祭出全額補助施打疫苗。（圖／美廉社）

記者林育綾／綜合報導

全國三級警戒持續，不但形成賣場搶購潮，第一線門市人員人手也面臨緊縮！美廉社今（31）發布消息表示將持續招募新血加入，除了每日提供醫療口罩，還將全額補助第一線員工施打COVID-19疫苗。而面對貨架不斷被掃空，除了祭出限購令，也成立緊急支援應變小組，因應政策來調派物流中心商品配送，穩定貨況，維持門市運作。

美廉社表示，自疫情爆發以來掀起搶購潮，雖然一再呼籲物資充足、無須囤貨，但至今民生用品需求量仍相當大，美廉社投入門市第一線人員大舉進行上架補貨整備，但架上貨品補貨速度仍然供不應求，常常只要一上架，不到幾分鐘，就立刻被搶空。

為了因應疫情高漲，業者也成立緊急支援應變小組，因應指揮中心及地方政府的防疫措施，即時調整和應對，同步關注全台800間門市端運營狀況，調派物流中心商品配送、穩定貨況，維持門市該有的運作，確保社區民生必需品的供應無虞。

業者也說明，目前總部與物流中心啟動彈性分流、分時、分地上班，將感染風險降到最低，對第一線人員的即時後援能夠持續不間斷，整體措施就是要讓門市能持續運作，物資能不間斷供應，讓民眾在防疫期間能安心一次性購足，不因疫情而產生恐慌。

▲美廉社調派物流中心商品配送、穩定貨況，維持門市運作。（圖／記者林育綾攝）

另也招募第一線人才加入，自去年10月振興就業方案起，持續持續開放正職人員、儲備幹部、店長、區督導等職缺，包含短期兼職人員。美廉社表示，目前投入成本提供夥伴安心工作環境，包括門市設置「防護結帳隔離區」，每日也提供員工醫療用口罩。

此外更在8月底前提撥預算，全額補助第一線門市正職、區督導、需執行查核巡店業務夥伴施打COVID-19疫苗；而直營門市計時人員、總部物流內勤同仁等，則將半額補助疫苗。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來