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醫護粉專曝疫苗「封緘檢驗」辛苦流程　怒嗆：別再靠北食藥署太慢

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

▲莫德納疫苗抽樣1200劑，力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

記者林彥臣／綜合報導

台灣連續17天本土病例破百，日前已經到貨的15萬劑莫德納（ Moderna）疫苗正進入封緘檢驗的流程當中，卻有部分輿論對於封緘檢驗速度不夠快，感到不滿。對此醫護粉專「 MedPartner 美的好朋友」解釋封緘檢驗的相關流程，也怒嗆這些民眾別再靠北食藥署。

「MedPartner 美的好朋友」發文指出，有些人一直靠北食藥署動作不夠快，但有些檢驗真的沒辦法快啊！舉個例子，做細菌的檢驗，總要給細菌有時間長吧？如果要再更快，想進口的廠商就要像 Moderna 一樣送件然後提供試劑跟標準品啊。

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「MedPartner 美的好朋友」說， 食藥署28日晚間已經完成第一批 #Moderna 疫苗的「冷鏈查核」以及「樣品抽取」，火速送回實驗室檢驗，力拼14天內檢驗完畢，核發封緘證明書。

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

▲封緘檢驗相關流程皆須按部就班，因此必須時間等候（圖／食藥署提供）

「MedPartner 美的好朋友」解釋，疫苗的檢驗很複雜，食藥署的人員要到現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、 RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

「MedPartner 美的好朋友」強調，因食藥署日前已收到 Moderna 原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署力拼於6月11日前驗畢並核發封緘證明書，後續完成此二批共148,800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

網友對此表示，「無菌試驗就是要2週，沒辦法快！」、「就有人以為怎麼不是今天到明天開打。要等十四天一定是政府偷懶沒做事！」、「正常三個禮拜，特急件兩個禮拜，如果直接說三天後給報告，這報告敢相信嗎？」、「那些人可能以為疫苗也像國人回國入境報關一樣簡單容易吧」、「真的好辛苦，謝謝為台灣付出台灣前線人員們！」

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