縣市疫苗接種率才是重點　林靜儀6點解析：越快打完越有機會

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市政府3天打完2.1萬劑疫苗，前立委、醫師林靜儀30日在臉書PO文提出6大重點，說明為何要不斷提到縣市疫苗接種效率，除了能夠看見城市治理的基本功，若優先施打順序的族群越快打完，就有機會越快開始往下一個施打順序的族群進行接種。

▲上週配送的41萬劑AZ疫苗，首波開放給第一線醫療人員施打。（示意圖／記者湯興漢攝）

「為什麼不斷提到縣市疫苗接種效率？」林靜儀提到，首先，這種明確在地方政府能夠造冊規劃的事情，能不能做好，可以看見城市治理的基本功；第二，現有疫苗的倉儲、配送、施打門檻較低，如果無法建立順暢的接種模式，下一款需要較低溫冷鏈門檻技術的疫苗，施打起來就更加困難了。

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第三，疫苗接種是由防疫高危險群開始，再逐漸開放給一般民眾，如果連醫護、警消這種衛生局可以造冊的族群都無法妥善安排，安排一般民眾或是高齡者接種疫苗，恐怕只會更混亂；第四，目前台灣可以拿到的疫苗都要施打二劑，才有八成以上的保護力，也就是說，現在做的每一件事，未來8到12週都要再來一次。

▲高雄疫苗接種3天打完2.1萬劑。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

第五，現階段大家爭論的是疫苗數量，但何時打完才是重點，假如優先施打順序的族群越快打完，就有機會越快開始往下一個施打順序的族群進行接種。

最後，林靜儀提醒，「這個週末快速接種的縣市，我相信有一大群人在週末工作很辛苦。」但是週一醫療人員多半都要繼續上班，原先可以趁週末造冊接種疫苗的，卻排到週間上班日，「不曉得各位縣市首長以為大家都很閒、每天都有時間去排隊搶號碼牌嗎？我相信好幾個縣市拚拿到疫苗3天內接種完，除了拚防疫效率，抓緊週末容易安排時間，也是一個因素。」