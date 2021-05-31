死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

指揮中心30日召開疫情記者會，一開始公布「國內新增11死」，不過經過了2個小時，緊急更正為10死，發言人莊人祥表示，因為疫調誤植，導致將案4,582列入死亡個案，不過台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇就在臉書上發文表示，「死亡數變少不太合理，本院區就不少通報死亡個案還沒公佈。」

指揮中心30日下午2點公布，全台新增11例死亡個案，最年輕的是50多歲女性（案4,582），該名確診者5月有萬華活動史，採檢後被送到檢疫所隔離。不過，指揮中心下午4點40分緊急更正，由於疫調誤植，將案4,582從死亡病例移除，30日的死亡個案為10例。對此莊人祥表示，由於4,582的死亡檔案勾稽時發生錯誤，打電話確認後，確診者還是有接電話，且身體狀況良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心事後修正了5/30死亡個案數為10人。（圖／指揮中心提供）

但台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇就在臉書上發文表示，「死亡數變少不太合理，本院區就不少通報死亡個案還沒公佈」，回推放大也不只現在這個數字，期望指揮中心只是在搜集詳細資料，能持續修正呈現真實狀況。陳昶宇認為，三級警戒已達兩週，病例數看似有下降趨勢，但社區仍有許多潛藏病例，至少得再觀察1-2週才能看出台灣的疫情狀況。

指揮中心30日下午原本新增11例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞當時表示，案4582在5月初有萬華活動史，檢驗確診後進入「台北市檢疫所」，指揮中心是從「死亡通報」勾稽到此案。

記者會結束後，疫調人員為追查案4582情況，打電話給檢疫所要調查訊息，不料竟是「確診者本人」接起電話，才發現鬧了大烏龍。現在不但死亡名單弄錯，真正的死者甚至不在台北市，究竟是哪一個環節出錯，還要再釐清。