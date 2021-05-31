封鎖2周見效！新加坡疫情漸穩　李顯龍將宣布解封計畫

▲ 新加坡5月中防疫層級提升，民眾湧入超市採購。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡月中本土疫情升溫，《彭博》最新全球防疫韌性排名自世界第一後退一名，收緊防疫措施經過2週，疫情已取得控制。總理李顯龍將於今（31）日下午說明未來防疫政策及逐步解封計畫，預計談及如何加速檢測、追蹤接觸者及疫苗接種。

李顯龍30日以謹慎樂觀的語氣在臉書發文表示，「社區新增病例在過去2周內已趨於穩定，我們為保障新加坡人的安全而採取的緊縮措施正在發揮作用，謝謝你們待在家中並遵守規定。我明天將與大家分享，我們計畫如何在控制疫情的同時逐步重新開放，方法包括檢測、追蹤接觸者及疫苗接種，這些都要更快、更多。此外，新常態會是什麼模樣呢？」預告31日下午4時將透過直播進一步說明。

新加坡自16日起加強防疫，措施包括餐廳禁止內用、禁止2人以上聚會、大部分學校改為線上教學。對於這個作為世界貿易中心的經濟體，鎖國勢必帶來經濟損失。政府日前也宣布，將向本月受到影響的企業及個人提供8億新元（約新台幣167億元）的額外補助。

新加坡30日通報單日新增19起本土個案，其中5例與已知感染群無關。政府說明，新冠病毒不會立刻消失，將「最大限度施打疫苗」視為未來解封關鍵，計畫8月底前至少為所有符合條件者提供第一劑疫苗。

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