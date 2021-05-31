確診數創新低！　專家籲「繼續做好1件事」：6／14後有望降級

▲防疫進入第三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）



記者周姈姈／台北報導

指揮中心昨（30）日公布新增本土確診266例、校正回歸89例，數字明顯有下降，指揮官陳時中坦言，經過兩週三級警戒，從目前個案數看來「似乎有點效果」，本週也許可以對疫情走向有初步研判，而台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，若三級警戒NPI達到90％，就有疫情趨緩的可能性，也有機會在6/14後降二級警戒。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，目前看來就是三級警戒發揮作用，前提還是要三級警戒NPI（非藥物措施，如戴口罩、維持社交距離等）必須達到90％，才有疫情趨緩的可能性，如果NPI掉下去，疫情可能會再升回來，還是要請民眾好好遵守現在政府嚴格實施的警戒規則，不要有小型的群聚。

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陳秀熙指出，6/14之後有可能降級，但還是要看三級警戒NPI有沒有維持在90%，千萬別鬆懈。

▲三級警戒標準及因應事項，陳秀熙認為，只要能落實達90％，就有疫情趨緩的可能性。（圖／指揮中心提供）



台大癌醫中心醫院副院長王明鉅在臉書上發文表示，目前三級警戒，加上全台民眾戴緊口罩，減少外出種種自發性管制，已經發揮了一些作用，至少已經讓疫情沒有出現爆性成長。但是從每天破百例的確診人數來看，三級警戒也無法阻斷在家庭、在工廠、在辦公室、在市場等會發生的傳染鏈，「此現在每天確診幾百人的狀況，恐怕會持續很長的時間」。

王明鉅認為，可以一直持續這樣小火中火悶燒的模式而不封城，但要付出的代價是，「會有很大量的確診病人死亡」，因此必須要有2點配套措施，必須同時儘可能減少感染者的人數，以及對所有的感染者作好分流。王明鉅也透露，「但我目前所接收到訊息與理解是，如果要針對目前許多熱區作普篩，是不夠的」。

王明鉅指出，一定要做到，大量的社區篩檢，與更多更快更安全的確診輕症收納，才能夠在不封城，且能繼續上班的狀況下一直撐下去，也能減輕醫療重擔，撐到十月全體台灣民眾有6成以上都打到了各種疫苗之後，這個數百人確診，天天有幾十人的狀態才會真正結束。