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「只能政府對原廠」自打臉！曾收115萬劑疫苗　時任副署長是陳時中

▲▼115劑疫苗價值9.9億元。（圖／翻攝自「台塑企業王詹樣基金會」）

▲莊人祥出席十周年記者會。（圖／翻攝自「台塑企業王詹樣基金會」）

記者曾筠淇／綜合報導

「捐贈疫苗只能『政府對原廠』，根本是胡扯！」朱立倫辦公室發言人凌濤發文表示，佛光山、鴻海都有意捐贈疫苗，但指揮中心卻堅持疫苗只能「中央政府與原廠簽約採購」，然而，這樣的決定卻被以往的案例打臉，2007年時，政府就曾接受「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」所購買並捐贈的疫苗，而當時的衛生署副署長就是陳時中。

「難道陳時中還要裝作不知道嗎？」凌濤在臉書上發文表示，面對嚴峻的疫情，佛光山、鴻海等均有意捐贈疫苗，但是指揮中心卻堅持疫苗只能「中央政府與原廠簽約採購」，必須地方或是機關提供管道或途徑，政府再與原廠採購；換句話說，民間企業及地方政府都不能自行採購再捐贈疫苗，僅能「政府對原廠」。

▲▼疾管署曾接受基金會購買並捐贈的疫苗。（圖／翻攝自疾管署官網）

▲疾管署曾接受基金會購買並捐贈的疫苗。（圖／翻攝自疾管署官網）

凌濤指出，台塑集團已故創辦人王永慶先生因受肺炎之苦，並親身體會到有疫苗預防肺炎的好處，因此早在2007年時，便透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」購買並捐贈23價肺炎鏈球菌疫苗給行政院衛生署疾病管制局（即現在的衛生福利部疾病管制署）。

根據「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」官網指出，王永慶透過基金會及所創辦的其他公益單位，推動75歲以上老人肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，「衛生署表示這是首次政府與民間合作的大型疫苗接種計畫」，自2007年至2018年，12年累計捐贈了115萬劑，以市價計算，相當於9.9億元。而在十周年記者會時，現任副署長的莊人祥也有出席，並合影留念。

「當時的衛生署副署長，就是陳時中！」凌濤說，過去十多年都有「基金會『購買捐贈』」的案例，陳時中一定也知道這件事，現在事態緊急，「疫情指揮中心到底是在找疫苗，還是擋疫苗？指揮中心還在瞎扯必須由政府採購捐贈疫苗？」明明就有先例，結果現在卻堅持只能由政府購買疫苗，「再一次拜託蔡政府，請放手吧！人命要緊！」

本文經凌濤授權引用

▼115萬劑疫苗價值9.9億元。（圖／翻攝自「台塑企業王詹樣基金會」）

▲▼115劑疫苗價值9.9億元。（圖／翻攝自「台塑企業王詹樣基金會」）

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