今天休市...傳統市場採購分流周二見真章　高雄警加強宣導

▲新興分局今派警員到傳統市場進行防疫措施宣導稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻，儘管昨（30日）中央流行疫情指揮中心公布的確診個案數字，新增本土個案266例、校正回歸89例，看似疫情趨向平穩，但是仍不可掉以輕心！高雄市長陳其邁昨在防疫記者會上表示：「菜市場像一堆火柴放在一起！」他更宣布傳統菜市場即日起將更嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，呼籲以身分證單、雙號配合分流採買；若做不到分流，人潮聚集太多，那就要請市場暫停營業。

警方也指出，傳統市場本身就是容易「大型群聚」的場所，人流聚集容易成為防疫缺口！而這類場所儼然成為整個疫情流行期間的熱區，為防範傳統市場群聚感染，今（31日）高雄新興分局動員轄下各派出所員警及義警、民防前往轄內各個傳統市場執行防疫措施宣導稽查，重點擺在民眾是否遵守戴口罩、落實實聯制及分流採買的相關規定。

▲新興分局今派警員到傳統市場進行防疫措施宣導稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於今天是週一，一般來說是市場公休日，傳統菜市場也配合市政府政策進行大消毒，僅有零星攤販營業，整個市場採購人潮也較少。根據新興分局警網現場的觀察，現場攤商、採買民眾對於警方的防疫宣導，均表示願意一同抗疫，配合做到實聯制、戴口罩，也會遵守分流採買的規定。

至於明（1日），也就是週二，配合高雄市政府的防疫政策，所有傳統市場都要實施實聯制，若市場無法遵守戴口罩、人潮分流與保持社交距離，新興分局也會持續與區公所加強稽查，倘若發現違規情節嚴重，必要時會要求市場休息數日。

▲新興分局今派警員到傳統市場進行防疫措施宣導稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

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