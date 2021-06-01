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8縣市豪大雨！下波鋒面「由北往南」襲全台　最不穩定時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨中南部有一波豪大雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（1日）清晨對中南部8縣市發布豪大雨特報，氣象局預報員劉沛滕提醒，今仍有局部大雨或豪雨發生機率。氣象專家吳德榮則表示，周六凌晨起梅雨鋒再度南下通過台灣，將伴隨明顯降雨；下周一起至下周四梅雨鋒在台灣中南部至巴士海峽一帶南北徘徊，中南部不穩定度猶勝北部，更容易發生劇烈天氣。

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劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍受到滯留鋒面影響，有局部大雨或豪雨，午後雷陣雨會比較大，降雨情形和周一差不多；今晚起鋒面慢慢往北移動，周三位置在北部海面或更北，轉吹西南風，西半部有局部降雨；周四、周五中南部有局部降雨，中間空檔、多雲時晴的地區越來越多，且溫度上升，中南部沒下雨時，高溫可來到33度，甚至接近35度。

劉沛滕提醒，周末有下波鋒面報到，由北往南移動，周六、周日通過時西半部和宜蘭有明顯降雨，花東也有局部降雨，其中以周六天氣最不穩定；下周一鋒面來到巴士海峽，但仍有水氣移到台灣上空，南部和部分中部以北山區有些降雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於這波和下波鋒面強度，劉沛滕分析，這兩波降雨可能差不多，但下波算有移動情形，滯留2天，待的時間算短一點；不過，目前預報下周二、下周三鋒面仍有影響台灣可能，南部地區天氣較不穩定，其他山區也有明顯午後雷陣雨，可以再觀察。

劉沛滕說，今年第3號颱風「彩雲」發展強度不是很好，現在滿貼近部分菲律賓陸地，預估存活2天，周三、周四可能減弱成熱帶性低氣壓，對台灣本身沒影響，由於強度較弱，對周末鋒面的影響也不是那麼大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今梅雨滯留鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定的程度雖稍降，但仍有劇烈天氣發生的機率；周三梅雨鋒減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍縮小、有局部較大雨勢的機率；周四、周五梅雨鋒已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑，周四山區午後有局部短暫陣雨的機率，周五機率再略提高，部分平地也受影響。

▼氣象局預估，彩雲颱風對台灣沒影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，周六凌晨起梅雨鋒再度南下通過台灣，將伴隨明顯降雨，並有激發劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…）的機率；周日梅雨鋒南移至巴士海峽，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周一起至下周四梅雨鋒在台灣中南部至巴士海峽一帶南北徘徊，中南部不穩定度猶勝北部，更容易發生劇烈天氣，雖然大量降雨、紓解旱象是眾所期盼，但切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。

吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式系集模擬顯示，颱風彩雲大致在呂宋島附近北轉再轉東北，呈現大迴旋的路徑，周四起受呂宋島地形限制，又進入垂直風切大的環境，強度漸減弱，周五已減弱為熱帶低壓；彩雲不但侵台機率低，因強度減弱，更無力破壞梅雨滯留鋒的結構，也無法改變環流型態。

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8縣市豪大雨！下波鋒面「由北往南」襲全台　最不穩定時間曝

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