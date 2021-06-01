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大雨警報夜襲　周末「最後一波梅雨」紫爆！4天雨彈狂轟熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面盤據在台灣上空，帶來顯著降雨。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

梅雨倒數！中央氣象局1日凌晨1時05分持續發布「大雨特報」，受滯留鋒面影響，易有短時強降雨，南投山區及雲林、嘉義地區有局部大雨發生機率。預估白天之後隨著鋒面往北移至北部海面，各地降雨轉為午後雷陣雨為主，一直到了5、6日（周六、日）鋒面將再度南移，全台再度轉雨，尤其西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報，1日白天隨著鋒面逐漸往北移至北部海面，水氣漸漸趨緩，白天各地降雨轉為以午後雷陣雨的天氣為主；溫度方面，各地高溫略微回升，西半部高溫約30、31度，宜花東高溫28、29度，白天遇到沒雨的空檔感受上稍微悶熱。到了2日（周三）鋒面逐漸往北移動離開台灣上空，雖然西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢較為緩和，東半部則轉為午後雷陣雨的天氣型態，午後各地留意局部較大雨勢。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、NOAA）

▲▼南投、雲林、嘉義縣凌晨持續發布大雨特報，降雨轉為午後雷陣雨 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NOAA）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲周末「最後一波梅雨」鋒面報到，預測降雨熱區紫爆。（圖／NCDR）

預計3、4日（周四、五）鋒面離台灣較遠，降雨更少，西南風影響下，中南部仍有局部短暫陣雨，其他地方以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機會。氣象局指出，5、6日（周六、日）鋒面往南移動，降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨。

至於今年第3號輕度颱風「彩雲」（Choi-Wan）5月31日上午已經生成，距離台灣鵝鑾鼻東南方仍有1680公里，7級暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，以時速18公里速度，向西北西轉西北、朝菲律賓東方近海前進，北上過程中，因大氣環境不利於發展，氣象局預估，彩雲會在6月3日之後強度逐漸減弱，對台灣天氣不會有直接影響。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NOAA）

▲彩雲即將大轉彎，因發展條件不佳恐消散。（圖／中央氣象局、NOAA）

天氣風險公司總經理彭啟明在《彭博士觀風向》中分析，1、2日鋒面北抬減弱，影響趨緩，降雨改為午後陣雨，3、4日為典型吹南風，回到夏季的天氣，又回到很熱的型態，但水氣又開始增多，午後降雨增強，到了5、6日另外一波鋒面接近，雨勢顯著增多。另外還有颱風「彩雲」生成，目前來看對台灣影響不大，對鋒面影響也不大，路徑會慢慢往北，6月初可能在台灣東南邊減弱，發展條件沒有很好。

彭啟明指出，台灣整個環境在5月30日降下大量雨勢，幾乎很多地方下的雨比一整年還多，集中在一天下完，幾個小時就200多毫米，依據觀察，這一、兩天台灣海峽有很多煙囪雲發生，是一種線狀對流，很不穩定，整個大環境不穩定，提供小尺度對流發展，屬於致災性天氣。

彭啟明說，大致上1、2日鋒面還是在台灣附近盤據，2日轉換，慢慢開始北上，有一些午後陣雨，之後颱風消散不見，4日下半天至5日北邊開始有另一波鋒面報到，為不穩定天氣，5日就會有很大的雨勢，轉吹東北風稍微涼一點；且這波鋒面結構不錯，但仍有變化空間，其位置可能會壓到巴士海峽，位置偏南，預計可能影響到7、8日（下周一、二）「不過再下一周就有很多擾動發展，預測周末這一波可能是今年最後一到梅雨，來得快，一、兩波差不多就是平均值了。」

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