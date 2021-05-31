又咬又打！凌虐女友2歲女兒　基隆男子判刑10月定讞

▲基隆男子凌虐女友的二歲女兒，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

基隆李姓男子2019年4月間，當時的女友因上班的關係，將2歲多的女兒交給李男照顧。但李男卻在2週內以各種方式對女童凌虐，導致女童臉上有咬痕、腹部瘀傷，甚至小腸有多處漿膜撕裂傷。最高法院審理後，依照「成年人故意傷害兒童罪」，將李男判刑10月定讞。

判決指出，李男與女童的母親交往，在2019年4月底，同居於基隆市安樂區基金一路租屋處中，女童母親因為上班的關係，將2歲多的女兒託給李男照顧。但李男受託照顧女童一個多禮拜，就開始凌虐女童。

女童母親發現，自當年5月8日起到22日止，李男以不詳之方式傷害女童，導致女童受有臉部咬痕及瘀傷、腹內出血、腹部大片瘀傷、右下腹部延伸至鼠蹊部大片瘀傷與血腫、小腸逾10處急性腸子漿膜撕裂傷及全身多處瘀青挫傷等傷害。女童母親一直到帶著女兒出門訪友時，才發現女童竟被自己的枕邊人虐打，氣得報警處理。李男被捕後，檢方依照「成年人故意傷害兒童罪」提起公訴。

一審法院審理後將李男判刑，李男提出與女童母親10萬元和解的和解書，上訴第二審請求輕判。但二審高等法院調查時，傳訊女童母親，她證稱：「和解書是裡男私底下拿來給我簽名的，被告並無給付10萬元給我。」另外李男也未提出確有履行和解條件之給付證明，高院戳破李男和解的謊言。

但高院也認為，李男一開始否認犯行，到了高院審理時才坦承犯案，顯然頗有悔意。另外也審酌他受當時女友所託照顧女童，本應悉心呵護照料，詎料竟以不詳之方法傷害女童，致女童受有傷害，女童就此所受之痛楚及痛苦甚鉅，李男行為惡性重大；但又審酌李男於偵查、原審時雖飾詞狡辯否認犯行，卻於二審審理時尚能坦承犯行之犯後態度，高院將他改判有期徒刑10月。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。