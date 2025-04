法籍舞蹈師1日性侵2女！辯「情慾流動產生性致」　二審仍判7年

▲法國籍舞蹈老師布萊斯(BLAISE)一日性侵2女,二審判刑7年。(圖/記者吳銘峯攝)

記者吳銘峯/台北報導

法國籍舞蹈老師布萊斯(BLAISE)來台後,開設舞蹈教室專門教導號稱最性感的舞蹈Kizomba。結果他趁著一對一指導女學員時,1日內先後對2名女學員性侵。他被捕後,律師還辯稱因為舞蹈性感,情慾流動而產生性致。一審將他判刑7年,案經上訴,高等法院16日二審仍判7年。可上訴。

據了解,布萊斯2023年應某工作坊邀請來台表演,沒想到大獲好評,他因此在台北租下舞蹈教室,採預約制,一對一教學指導號稱最性感雙人舞Kizomba。

而根據本案判決指出,案發於2024年3月間,下午3點半為女子小丹(化名)的預約上課時間,布萊斯要求小丹練習hip movements,要求她雙手扶牆及彎腰面向牆壁,再使雙腿屈膝並抬高臀部,不斷左右扭動臀部練習動作。而後布萊斯走到小丹身後,先迅速脫掉小丹外褲;小丹出聲拒絕並趕快穿上外褲,但布萊斯不理會,馬上又脫掉小丹內外褲,性侵得逞。

當天晚間6點半為另一名女學員小玉(化名)的預約上課時間,布萊斯打算以相同手法,性侵小玉。如同下午指導小丹的方式,他也要小玉雙手扶牆、彎腰、抬臀,左右扭動臀部練習。而後他藉機走到小玉背後,先以手觸壓於小玉髖骨處,強行脫下小玉外褲,並打算將小玉的丁字褲往左拉扯,企圖進入。但小玉隨即起身拒絕,布萊斯才作罷。

兩名被害女子認為報案麻煩、語言不通等等問題,本來打算息事寧人,拿回報名費就算了。但最後聽聞也有人遭布萊斯性侵,於是2人決定站出來,不願再姑息布萊斯的惡行。檢警逮捕布萊斯後,聲請羈押獲准,並依照「強制性交」等罪嫌提起公訴。

一審法院審理時,布萊斯否認犯案,辯稱在指導小丹時,因為碰觸到小丹臀部,他有了性的感覺,就開始脫小丹褲子,小丹沒有反對,所以就發生了關係。至於小玉的部分,他雖沒有徵得小玉同意,但從雙方之動作判斷,他想和小玉性交,所以他先脫掉小玉的外褲;但小玉拒絕後,他就沒有進一步行動了。律師也說,因為是練習男女情侶間親密互動之舞蹈,舞蹈過程中雙方有情慾流動而產生性致,所以不排除小丹是同意性交,之後才反悔提告的。

但一審法院根據兩名女子傳訊質問布萊斯的內容「I don't accept your apology.... pretend teach me how to do the hip movements then sexual assault me. I don't want to see you anymore.」、「suddenly he pulls down my pants and his pants and I just feel his dick touching me and after a few seconds of shock I said no and pushed him away.」,另外小丹也傳訊給友人「他侵犯我」、「我不想弄大,搞得很難聽」。因此一審法院認定布萊斯確實有罪,判刑7年。案件上訴第二審。

高等法院二審於16日宣判,高院駁回上訴,仍將布萊斯判刑7年。他還押時記者詢問他是否後悔做過的事情?布萊斯僅回答:「I don't know.」