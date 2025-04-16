法籍舞蹈師1日性侵2女！辯「情慾流動產生性致」　二審仍判7年

▲法國籍舞蹈老師布萊斯（BLAISE）一日性侵2女，二審判刑7年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法國籍舞蹈老師布萊斯（BLAISE）來台後，開設舞蹈教室專門教導號稱最性感的舞蹈Kizomba。結果他趁著一對一指導女學員時，1日內先後對2名女學員性侵。他被捕後，律師還辯稱因為舞蹈性感，情慾流動而產生性致。一審將他判刑7年，案經上訴，高等法院16日二審仍判7年。可上訴。

據了解，布萊斯2023年應某工作坊邀請來台表演，沒想到大獲好評，他因此在台北租下舞蹈教室，採預約制，一對一教學指導號稱最性感雙人舞Kizomba。

而根據本案判決指出，案發於2024年3月間，下午3點半為女子小丹（化名）的預約上課時間，布萊斯要求小丹練習hip movements，要求她雙手扶牆及彎腰面向牆壁，再使雙腿屈膝並抬高臀部，不斷左右扭動臀部練習動作。而後布萊斯走到小丹身後，先迅速脫掉小丹外褲；小丹出聲拒絕並趕快穿上外褲，但布萊斯不理會，馬上又脫掉小丹內外褲，性侵得逞。

當天晚間6點半為另一名女學員小玉（化名）的預約上課時間，布萊斯打算以相同手法，性侵小玉。如同下午指導小丹的方式，他也要小玉雙手扶牆、彎腰、抬臀，左右扭動臀部練習。而後他藉機走到小玉背後，先以手觸壓於小玉髖骨處，強行脫下小玉外褲，並打算將小玉的丁字褲往左拉扯，企圖進入。但小玉隨即起身拒絕，布萊斯才作罷。

兩名被害女子認為報案麻煩、語言不通等等問題，本來打算息事寧人，拿回報名費就算了。但最後聽聞也有人遭布萊斯性侵，於是2人決定站出來，不願再姑息布萊斯的惡行。檢警逮捕布萊斯後，聲請羈押獲准，並依照「強制性交」等罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，布萊斯否認犯案，辯稱在指導小丹時，因為碰觸到小丹臀部，他有了性的感覺，就開始脫小丹褲子，小丹沒有反對，所以就發生了關係。至於小玉的部分，他雖沒有徵得小玉同意，但從雙方之動作判斷，他想和小玉性交，所以他先脫掉小玉的外褲；但小玉拒絕後，他就沒有進一步行動了。律師也說，因為是練習男女情侶間親密互動之舞蹈，舞蹈過程中雙方有情慾流動而產生性致，所以不排除小丹是同意性交，之後才反悔提告的。

但一審法院根據兩名女子傳訊質問布萊斯的內容「I don't accept your apology.... pretend teach me how to do the hip movements then sexual assault me. I don't want to see you anymore.」、「suddenly he pulls down my pants and his pants and I just feel his dick touching me and after a few seconds of shock I said no and pushed him away.」，另外小丹也傳訊給友人「他侵犯我」、「我不想弄大，搞得很難聽」。因此一審法院認定布萊斯確實有罪，判刑7年。案件上訴第二審。

高等法院二審於16日宣判，高院駁回上訴，仍將布萊斯判刑7年。他還押時記者詢問他是否後悔做過的事情？布萊斯僅回答：「I don't know.」