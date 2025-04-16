詐團黑吃黑「手腳反綁、重擊頭部」虐殺埋屍　3煞仍判無期徒刑

▲詐騙集團黑吃黑虐殺男子，圖為兇嫌之一的郭育廷。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹北山區2022年間發現一具男屍遭掩埋，死者雙手遭手銬反銬、雙腳被反綁，身上還有許多凌虐傷痕，致命傷則為頭部遭鈍器重擊。檢警循線逮捕徐維韓、郭育廷、謝旻錡3人，發現原來是詐騙集團黑吃黑，眾人虐殺男子。一審將徐男等3人重判無期徒刑，全案上訴二審，高等法院16日駁回上訴，仍維持無期徒刑。可上訴。

本案緣起於警方於2022年12月底突然接獲一通報案電話，指稱「我的手腳被綁，沿路看到很多風車！」透過訊號查詢資料，才發現原來是家住竹北、在台中工作的陳姓男子，疑似加入詐騙集團後，侵吞款項後逃回竹北。結果5名同夥找上門，在凌晨4點多開車將陳男押走。陳男在車上偷偷利用手機撥打110報警。

警方追蹤手機訊號，最後在台中沙鹿地區進行圍捕，開了11槍但仍被逃逸；車輛最後在台中龍井地區尋獲，但已經空無一人。警方回溯訊號，發現車輛曾在苗栗後龍山區停留超過2小時，懷疑陳男已經在當時遭到殺害、棄屍，因此大批警力開拔到後龍山區，希望找出陳男的蹤跡。

不過偌大的山區從何找起，正在毫無頭緒時，有調查人員向山邊不知名的「媽祖廟」拜拜，沒多久，就有調查人員發現一條新開的小徑，走進後就是掩埋陳男屍體的地點，挖出屍體後，發現他死狀悽慘。3日後檢警就循線逮捕詐騙集團成員徐維韓等3人，另外還有2人在逃。檢方依照「強盜殺人」等罪嫌，對徐維韓等3人提起公訴。一審法院將徐男等3人重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案上訴第二審。

高等法院二審於16日宣判，由於3人仍不認罪，也未與死者家屬達成和解，二審駁回上訴，仍維持無期徒刑。在押3人中僅郭育廷出庭聽判，他聽判後隨即向審判長伸手表示意見，說最近看守所內要懇親，請審判長不要將他移監。審判長回說，因為文書作業的關係，不會立刻移監。隨後將郭男還押看守所。