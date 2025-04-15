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提高戒癮成效及復歸　台高檢與更保在宜蘭辦理「聯合分區座談會」

▲▼臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」，首場座談會由宜蘭地檢署、更保宜蘭分會主辦。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」，首場座談會就由宜蘭地檢署、更保宜蘭分會主辦。會中強調緩起訴戒癮治療或多元處遇優先原則，並善用更保資源、強化轉銜機制，深耕多元處遇以完善全人康復，進而提升戒癮成效並增進施用者之社會復歸。

本次會議由臺高檢舉辦，法務部保護司副司長林秀敏、臺灣高等檢察署主任檢察官王金聰等，均到場參加。另外宜蘭地檢署檢察長王以文、更保宜蘭分會主任委員王信豐也到場，盡地主之誼。

有鑑於行政院「新世代反毒策略行動網領」第三期計畫，聚焦在毒品成癮者減害、復歸及再犯議題，因此林秀敏致詞時表示，反毒是一場長期性的戰役，地檢署在強化緝毒、阻斷供需外，更需協助施用毒品者戒除毒癮、復歸家庭與社會。另外王金聰則指出，各地檢署除對建立毒品再犯防制聯繫平台、由專責人力辦理毒偵案件、建立司法選案標準，以利提升戒癮成效。

隨後由王以文以地主身分致詞，他指出，為落實新世代反毒策略3.0的目標，優化緩起訴多元處遇內涵、兼顧藥癮者心理及社會復建為當務之急，強調以監督與輔導並重的方式，結合網絡合作的力量，協助個案穩定戒癮。另外王信豐也表示，更生保護會服務向以「個案最佳利益」為出發點，輔導受刑人出監後自律過生活，力求無縫接軌重返家庭、復歸社會。

本場次分區座談會由臺灣高等檢察署、臺北地檢署、士林地檢署、基隆地檢署、宜蘭地檢署以及臺灣更生保護會暨所轄之宜蘭分會、臺北分會，士林分會、基隆分會近70人進行業務交流及經驗分享。座談會中由參與之各地檢署主任檢察官介紹該署之檢察戒癮業務執行現況並提出建議，以及各更保分會分享個案輔導之住所安置、更生創業及生命重建，藉由業務交流及綜合討論，提升緩起訴戒癮治療的質量，協助藥癮者完成處遇，順利復歸。

▼宜蘭地檢署檢察長王以文致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」，首場座談會由宜蘭地檢署、更保宜蘭分會主辦。（圖／臺灣更生保護會提供）

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