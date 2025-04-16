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壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

▲▼胖,宅男,肥胖,懊悔,減肥。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲男子假扮美少女誘騙其他男子發生關係，被害人得知後堅持提告。此為示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子在網路上張貼年輕貌美的女子照片，假冒美少女誘騙年輕小鮮肉交往；而後他再1人分飾2角，謊稱自己是少女的哥哥，將被害男子帶回家中房間後，趁黑撫摸被害男子勃起，並自己「調整姿勢」讓對方進入，性侵得逞。總計2名男子受害，更與其中1人發生12次關係。最高法院審理後，將林男判刑5年6月定讞。

據被害人指出，林男身高165公分、體重超過70公斤，身材微胖，但他對男子情有獨鍾。而根據本案判決指出，林男在網路上張貼年輕女子照片，設定性別為女性，使用 Tinder、LINE 等交友網站或通訊軟體，還使用偏女性的暱稱「QQ」、「Ashley」，來認識不特定男子；他謊稱自己是「語婕」、「林語婕」，為19、20歲女子，白天在大學就學，晚上在貿易公司擔任會計實習生。

林男編織的美少女形象，很快就吸引年幼無知的小鮮肉上鉤，林男隨即邀約被害人2020年3月間，到林男位在桃園蘆竹區之住處。小鮮肉依約前來，林男當時以「林語婕」的哥哥身分出面，謊稱妹妹因為工作很晚才回家；但為了避免家人知悉，因此要求被害男子關燈等待。林男也拿出摻了安眠藥的酒，誘騙小鮮肉喝下，之後再冒充「林語婕」進入房間內，讓男子誤認，任由林男撫摸到勃起後，林男再自己調整姿勢，讓小鮮肉順利進入，藉此性侵得逞。被害人越想越不對，3日後到醫院驗尿，才發現自己被人下藥，因此報警，全案因此爆發。

檢方偵辦時，發現林男還另外假扮女子，與另一名被害人交往，2人還因此在3個月內發生超過10次的關係，檢方依照「加重強制性交」等罪，對林男提起公訴。

一審法院將林男判處有期徒刑4年6月。上訴二審後，認為檢方指稱第一名被害人被下藥，但這部分無法證實；另外第二名被害人或許知道林男是男子，與其發生關係並未違反意願，因此這部分改認定無罪。二審最後輕判林男有期徒刑3年6月。全案再經撤銷發回，更審又改認定林男確實違反2名被害人的意願，加重改判有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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