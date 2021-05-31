捐疫苗「一定要中央簽約」！北醫學者揭2關鍵因素：出事無法求償

▲為何指揮中心會要求，就算是捐贈疫苗，也要中央簽約，李崇僖出面解答。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

近日疫苗話題延燒，雙北市長與中央為此隔空交火。對此，台北醫學大學學者李崇僖表示，目前國外施打中的疫苗都是基於「EUA（緊急授權）」，與一般的正式藥證不同，若真的採用捐贈的模式，不但無法保障後續供貨，若真的出了意外，政府也無法要求賠償。

李崇僖在臉書上說明，目前國外施打中的疫苗，都是基於EUA，這是政府基於幾勳要，確定廠商有生產量能，且產品具有基本的安全數據，與一般藥證不同，通常可能有供貨義務，因此核發EUA以前，就需要先簽採購合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼李崇僖提到，目前國外施打的新冠疫苗，都是透過緊急授權取得的貨源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



李崇僖提到，EUA是政府與廠商直接交涉，因此無法想像，廠商將沒有正式藥證的疫苗賣給民間單位，讓民間單位捐贈，「國際上沒有這種作法，別說台灣的宗教團體或科技企業，就連美國的APPLE也不可能做到。但美國政府基於EUA已經取得的存貨，是可以自己做國際援助的。」

李崇僖指出，以政府的立場而言，若要動用EUA，就要確保有足夠的疫苗能施打，但不會一次到位，若真的採用捐贈的模式，會無法保障後續到貨，政府也沒有任何契約上的請求權。

此外，李崇僖還說，這種模式除了會導致預防接種資源產生很大的不確定性，還有一點令人擔憂，依據《民法》第411條規定，「贈與之物不負瑕疵擔保責任」，若疫苗真的出了問題，政府作為受贈與者，將無法要求賠償。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘