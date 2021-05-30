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國產疫苗「三期實驗沒過」就買！指揮中心深夜回應：戰略物資先採購

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲疾管署證實採購國產疫苗，引起社會熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／台北報導

衛福部疾管署30日表示，已與高端、聯亞2間廠商簽約，每家各購買500萬劑國產疫苗，但因還沒進行三期實驗，引起社會熱議。對此，指揮中心回應，由於生產疫苗原料短缺，生產、檢驗程序至少需要2到3個月，因此採用預購的模式，採購國內外廠商的疫苗，以預先保有所需的疫苗數量，維護國人健康。

指揮中心說明，疫苗自製自用是國家既定政策，未來新冠病毒流感化是必然的趨勢，國家必須掌握疫苗，作為戰略物資，本次所採購的疫苗，包含先前政府採購的國外疫苗，均屬於此種模式。

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指揮中心提到，關於AZ疫苗以及莫德納（Moderna）疫苗的部分，採購時都是正在二期實驗，或三期臨床實驗未完成前，就進行預先採購。

指揮中心表示，疾管署28日與高端、聯亞簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各採購500萬劑，後續將視疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

▼對於採購國產疫苗一事，指揮中心出面回應。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心說，考量到疫苗接種的涵蓋率，是充分發揮防治效益的關鍵因素，因此以涵蓋國內65％人口為計劃，預計替1,500萬人接種，以每人2劑來算，共需要3,000萬劑疫苗。

指揮中心提及，目前已採購COVAX、AZ以及莫德納疫苗，大概約2,000萬劑，還需採購1,000萬劑，截至28日為止，衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估後認為，國外疫苗供應時程難以確認，相比之下，採購國產疫苗可確實掌握疫苗供貨時程。

指揮中心指出，目前全國生產疫苗的原物料短缺，疫苗的生產、檢驗至少要2、3個月的作業程序，為了避免因等待疫苗研發程序完成，導致無法購得原物料，而喪失即時生產疫苗的先機，基於保障國人最佳利益的前提下，以預購的模式，向國內外廠商採購疫苗，預先保有所需疫苗的數量，等到廠商取得專案核准製造許可後，可盡速提供接種，保障國人健康。

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