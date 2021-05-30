國產疫苗「三期實驗沒過」就買！指揮中心深夜回應：戰略物資先採購

▲疾管署證實採購國產疫苗，引起社會熱議。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／台北報導

衛福部疾管署30日表示，已與高端、聯亞2間廠商簽約，每家各購買500萬劑國產疫苗，但因還沒進行三期實驗，引起社會熱議。對此，指揮中心回應，由於生產疫苗原料短缺，生產、檢驗程序至少需要2到3個月，因此採用預購的模式，採購國內外廠商的疫苗，以預先保有所需的疫苗數量，維護國人健康。

指揮中心說明，疫苗自製自用是國家既定政策，未來新冠病毒流感化是必然的趨勢，國家必須掌握疫苗，作為戰略物資，本次所採購的疫苗，包含先前政府採購的國外疫苗，均屬於此種模式。

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指揮中心提到，關於AZ疫苗以及莫德納（Moderna）疫苗的部分，採購時都是正在二期實驗，或三期臨床實驗未完成前，就進行預先採購。

指揮中心表示，疾管署28日與高端、聯亞簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各採購500萬劑，後續將視疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

▼對於採購國產疫苗一事，指揮中心出面回應。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心說，考量到疫苗接種的涵蓋率，是充分發揮防治效益的關鍵因素，因此以涵蓋國內65％人口為計劃，預計替1,500萬人接種，以每人2劑來算，共需要3,000萬劑疫苗。

指揮中心提及，目前已採購COVAX、AZ以及莫德納疫苗，大概約2,000萬劑，還需採購1,000萬劑，截至28日為止，衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估後認為，國外疫苗供應時程難以確認，相比之下，採購國產疫苗可確實掌握疫苗供貨時程。

指揮中心指出，目前全國生產疫苗的原物料短缺，疫苗的生產、檢驗至少要2、3個月的作業程序，為了避免因等待疫苗研發程序完成，導致無法購得原物料，而喪失即時生產疫苗的先機，基於保障國人最佳利益的前提下，以預購的模式，向國內外廠商採購疫苗，預先保有所需疫苗的數量，等到廠商取得專案核准製造許可後，可盡速提供接種，保障國人健康。

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