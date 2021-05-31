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病死數竟鬧烏龍！台北衛生局曝「離奇過程」：疑是中央搞錯案號

▲▼台北市衛生局長黃世傑出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市衛生局局長黃世傑。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心30日原本新增11例死亡，不過後來發現其中一名案4582死亡檔案勾稽有誤，趕緊下修死亡人數為10例。台北市衛生局事後表示，真正的死亡者為新北板橋案4852，案4852日前就已經死亡，疑似是中央比對案號有錯誤，才會出現案4582的烏龍事件，須請中央再次確認是哪個流程發生問題。

根據《自由時報》報導，台北市衛生局長黃世傑表示，死亡者應該是新北板橋案4852，案4852幾天前就已經列入死亡通報，可能是中央在比對及蒐集資料的過程中出現錯誤，才會出現這一次的烏龍事件。

黃世傑進一步解釋，確診者進入台北市檢疫所後，相關資料、案號會通報衛生局歸檔，若案號人員病逝就會進行註記，但衛生局系統內查無案4852（代表此案不在台北），無法註記死亡，須請中央再次確認，是否有什麼地方出現錯誤。

▲▼0529流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央公布數據鬧烏龍，新增11例死亡下修為10人。（圖／指揮中心提供）

指揮中心30日下午原本新增11例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞當時表示，案4582在5月初有萬華活動史，檢驗確診後進入「台北市檢疫所」，指揮中心是從「死亡通報」勾稽到此案。

記者會結束後，疫調人員為追查案4582情況，打電話給檢疫所要調查訊息，不料竟是「確診者本人」接起電話，才發現鬧了大烏龍。現在不但死亡名單弄錯，真正的死者甚至不在台北市，究竟是哪一個環節出錯，還要再釐清。

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