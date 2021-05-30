　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義宗親會恐成破口！被爆料隱匿、接觸者趴趴走　成員急解釋

▲嘉義縣家庭群聚新增3名確診案例來自日前大林北漂返家。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣確診地區清消。（圖／嘉義縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣30日新增3名確診病例，其中一名案8175被發現，16日曾經參加宗親會活動，由於當時有24人在場，外界質疑是否成為防疫破口，更質疑這種群聚的行為是否要開罰。對此，宗親會成員解釋，當時還是準三級，縣府未制止開會，且有在戶外並保持距離，目前被衛生局匡列，接受採檢。

指揮中心30日公布嘉義縣3名新增確診，全部都是泡茶群聚案的接觸親友，包含案7674的妻子為案8083，案7674的弟弟案8175、弟媳案8084共3人。嘉義縣衛生局30日調查3人足跡，發現弟媳案8084足跡複雜外，案8175發病前曾經參加宗親會活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣15日提升為準三級警戒，簡氏宗親會16日仍辦理監事會議、會後聚餐活動等，現在被查出案8175曾經參加該活動，引發危機。有知情人士匿名爆料，會議有24人到場簽名，卻疑似有人代簽，甚至有與會者疑似沒有被匡列，還可以四處趴趴走等，擔心一旦染疫，恐怕會成為防疫破口。

▲嘉義縣家庭群聚新增3名確診案例來自日前大林北漂返家。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義泡茶群聚事件傳播鏈。（圖／嘉義縣政府提供）

對此，宗親會成員出面解釋，表示當時是準三級，縣府未制止開會，整個活動都有遵守規範，而且辦在室外空曠處，桌椅都有保持距離，有遵守防疫規定，像戴口罩等都有，現在收到衛生局通知，也都會去做快篩。

嘉義縣衛生局局長趙紋華指出，由於宗親會舉辦活動時，還是處於準三級，所以沒有違規，不過相關人員目前都已經匡列，相關名冊也已經建立，後續會立刻安排做採檢。

嘉義縣縣長翁章梁表示，由於泡茶群聚事件持續擴大，雖然不會另外再設置快篩站，但通知大美里的居民到大林慈濟醫院戶外篩檢站採檢、做核酸檢測，相關清消作業、疫調也會持續進行。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
ET快訊
韓國瑜出手了！　宣布捐醫療物資
嘉義宗親會恐成破口！被爆隱匿「接觸者趴趴走」　成員回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國產疫苗「三期實驗沒過」就買！指揮中心深夜回應：戰略物資先採購

嘉義宗親會恐成破口！被爆料隱匿、接觸者趴趴走　成員急解釋

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

「豪雨彈」警報再響夜轟19縣市！紫爆排行出爐　一張圖看3天雨熱區

印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

許常德批網路教學「跟不上社會脈動」　教育部：會持續精進配套措施

陳時中稱「世界怎麼跟得上台灣？」吳斯懷質詢被翻出　網朝聖讚爆

快訊／鴻海居家上班延至6／14　「企業快篩」內部在準備了！

基進黨邀小學生看「陳時中哽咽」影片　舉辦心得徵文比賽

原列死亡個案　案4582女「活著接電話」！莊人祥揭背後原因

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

國產疫苗「三期實驗沒過」就買！指揮中心深夜回應：戰略物資先採購

嘉義宗親會恐成破口！被爆料隱匿、接觸者趴趴走　成員急解釋

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

「豪雨彈」警報再響夜轟19縣市！紫爆排行出爐　一張圖看3天雨熱區

印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

許常德批網路教學「跟不上社會脈動」　教育部：會持續精進配套措施

陳時中稱「世界怎麼跟得上台灣？」吳斯懷質詢被翻出　網朝聖讚爆

快訊／鴻海居家上班延至6／14　「企業快篩」內部在準備了！

基進黨邀小學生看「陳時中哽咽」影片　舉辦心得徵文比賽

原列死亡個案　案4582女「活著接電話」！莊人祥揭背後原因

高雄某科大生「校內猝死」躺臥頂樓地板　死因待查

「亮片眼影」沒畫好超悲劇！2技巧避免腫泡　內雙、單眼皮也不怕

國際防疫模範生失守　彭政閔：現在，台灣需要我們繼續團結

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

國產疫苗三期實驗還沒過就買！指揮中心說明

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

豪雨警報再響！夜轟19縣市紫爆

今日新增10死　原列調查中5旬女未過世

嘉義宗親會被爆隱匿　成員急解釋

桃園工廠主管曾上酒店！傳染移工「確診再+4」全廠停工

陳時中稱「世界怎麼跟得上台灣？」吳斯懷質詢被讚爆

館長轟民進黨3+11全毀了：國產疫苗等你媽XX

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

三級警戒有成效！台大醫曝「不封城」但必做2件事

印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

案4582女「活著接電話」！莊人祥揭原因

更多熱門

相關新聞

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

疫情爆發後醫療量能告急，前高雄市長韓國瑜30日表示，當他得知快篩單位需要快篩試劑時，立刻捐1萬多份給需要的單位，「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

永豐銀增兩名員工確診　金融業染疫概況一次看

永豐銀增兩名員工確診　金融業染疫概況一次看

富邦集團再捐1.7億挺抗疫前線　累計捐款達兩億元　

富邦集團再捐1.7億挺抗疫前線　累計捐款達兩億元　

印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

印度手機APP能測血氧？警打假澄清：會被駭客盜取個資

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

國產疫苗三期實驗還沒過就買！指揮中心說明

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

野人七號部落「拍片送動力火車」藏洋蔥！小鬼突現身

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

余苑綺僅存肺葉片有陰影　媽痛哭

豪雨警報再響！夜轟19縣市紫爆

今日新增10死　原列調查中5旬女未過世

快訊／快速爭取BNT疫苗　郭台銘：72小時內送出文件！

嘉義宗親會被爆隱匿　成員急解釋

夫居家辦公「有空就連結」！妻崩潰求救

向未戴口罩街友「丟酒精水球威嚇」！網紅挨轟回應

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面