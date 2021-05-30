嘉義宗親會恐成破口！被爆料隱匿、接觸者趴趴走　成員急解釋

▲嘉義縣確診地區清消。（圖／嘉義縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣30日新增3名確診病例，其中一名案8175被發現，16日曾經參加宗親會活動，由於當時有24人在場，外界質疑是否成為防疫破口，更質疑這種群聚的行為是否要開罰。對此，宗親會成員解釋，當時還是準三級，縣府未制止開會，且有在戶外並保持距離，目前被衛生局匡列，接受採檢。

指揮中心30日公布嘉義縣3名新增確診，全部都是泡茶群聚案的接觸親友，包含案7674的妻子為案8083，案7674的弟弟案8175、弟媳案8084共3人。嘉義縣衛生局30日調查3人足跡，發現弟媳案8084足跡複雜外，案8175發病前曾經參加宗親會活動。

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嘉義縣15日提升為準三級警戒，簡氏宗親會16日仍辦理監事會議、會後聚餐活動等，現在被查出案8175曾經參加該活動，引發危機。有知情人士匿名爆料，會議有24人到場簽名，卻疑似有人代簽，甚至有與會者疑似沒有被匡列，還可以四處趴趴走等，擔心一旦染疫，恐怕會成為防疫破口。

▲嘉義泡茶群聚事件傳播鏈。（圖／嘉義縣政府提供）

對此，宗親會成員出面解釋，表示當時是準三級，縣府未制止開會，整個活動都有遵守規範，而且辦在室外空曠處，桌椅都有保持距離，有遵守防疫規定，像戴口罩等都有，現在收到衛生局通知，也都會去做快篩。

嘉義縣衛生局局長趙紋華指出，由於宗親會舉辦活動時，還是處於準三級，所以沒有違規，不過相關人員目前都已經匡列，相關名冊也已經建立，後續會立刻安排做採檢。

嘉義縣縣長翁章梁表示，由於泡茶群聚事件持續擴大，雖然不會另外再設置快篩站，但通知大美里的居民到大林慈濟醫院戶外篩檢站採檢、做核酸檢測，相關清消作業、疫調也會持續進行。

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