中南部豪大雨狂下　布袋漁市馬路苦瓜園積水淹小腿

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局對雲嘉地區發布災防告警訊息，也針對雲嘉南地區發布大雷雨訊息，提醒強大雨勢恐造成能見度欠佳影響行車安全。嘉義縣布袋鎮當地30日下午也下起大雨，不到半小時的雨量就讓漁市前整條馬路幾乎都積水，苦瓜田整個淹滿了水，店家農家樂見下雨，卻也擔心可能會造成淹水造成災損。

▲布袋豪大雨當地漁市前一度淹水。（圖／游志豪提供）

▲水深約30公分。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋鎮午後這場雨來得又急又快，，深度將近30公分，汽機車經過都濺起水花，不僅如此，午後的豪大雨也讓苦瓜園的田埂水整個都淹過小腿，農夫們急忙捲起褲管檢茶災損，只能說受到滯留鋒面影響，中南部出現短時強降雨，讓近期的缺水有了舒緩，卻也讓人擔心了一下。

▲布袋魅力商圈理事長游志豪。（圖／游志豪提供）



布袋魅力商圈理事長游志豪表示「因為台灣已經很久沒有下雨了，那今天終於雨來了可是也很無奈，那下了大概20分鐘之後就整個都淹水了，那希望雨有下但是不要下那麼大，希望台灣能平安。」

▲布袋豪大雨讓苦瓜園都淹水了。（圖／翻攝我是布袋人）

氣象局針對包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣等18縣市發出豪大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。