快訊／彰化狂飆172毫米！淹水喊「划船了」　中南部9縣市豪大雨

▲彰化民眾家中水淹到腳踝。（圖／翻攝「彰化人大小事」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化淹水了！中央氣象局今天（30日）上午8時14分對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時15分止。氣象局也對中南部9縣市發布豪大雨特報。

豪雨特報：彰化縣

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大雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、澎湖縣

大雷雨今清晨起轟炸中台灣，彰化縣許多地區短短3小時累積雨量破百，其中秀水鄉更高達172毫米，許多彰化民眾也紛紛回報有淹水情形。

網友們在「彰化人大小事」臉書社團貼出淹水照片和影片，只見有民眾的家中水淹到成人腳踝高，宛如小池塘；還有人貼出家門前的滾滾水流照，直呼「我家門前有小河」、「划船了各位」。水利署也持續對彰化縣發布一級淹水警戒。

▼彰化淹水。（圖／翻攝「彰化人大小事」臉書）



氣象局說，今滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息。

氣象局指出，溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，北部及宜花較為舒適，高溫約28、29度，其他地方沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可以來到31至33度。

▲▼今滯留鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局）

