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求雨神不要停！新竹今累積68萬噸原水　暫緩供五停二還有得拚

▲雨來了！新竹30日累積降雨42毫米　還有3天可拚暫緩供五停二。（圖／北水局提供）
▲根據北水局統計，30日下午4點半為止，寶山、寶二水庫累積雨量為42毫米，預計總降雨效益可達68萬噸，距離暫緩供五停二的100毫米標準，仍有進步空間。（圖／北水局提供）

記者陳凱力／新竹報導

日前中央旱災應變中心宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈，實施「供五停二」分區供水。根據北水局統計，30日下午4點半為止，寶山、寶二水庫累積雨量為42毫米，預計總降雨效益可達68萬噸，距離暫緩供五停二的100毫米標準，仍有進步空間。

氣象局持續發布豪、大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今日彰化縣、南投縣、嘉義縣及臺南市有局部大雨或豪雨，高雄以北、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象局也提醒，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

即將倒數進入供五停二的新竹地區上午士氣低落，看著中南部傾盆大雨，新竹則是望天興嘆，午後新竹地區開始出現雨勢，寶山、寶二水庫截至下午4點半，已累積42毫米降雨量，預計總降雨效益來到68萬噸。

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▲雨來了！新竹30日累積降雨42毫米　還有3天可拚暫緩供五停二。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲氣象局持續發布豪、大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨。（圖／翻攝中央氣象局網站，下同）

▲雨來了！新竹30日累積降雨42毫米　還有3天可拚暫緩供五停二。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲▼根據氣象局資料，今晚、明日仍有降雨機會。

▲雨來了！新竹30日累積降雨42毫米　還有3天可拚暫緩供五停二。（圖／翻攝中央氣象局網站）

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