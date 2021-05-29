每天500噸幫台積電解渴！竹風建設工地日抽千噸水　挺護國神山群

▲竹風建設將竹北一處工地的伏流水捐出，提供竹科晶圓廠與民眾免費取水。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

水情持續警戒，新竹縣市即將在6月1日起開始進入供5停2，台灣經濟命脈竹科半導體也面臨無水可用的壓力，有新竹建商將工地開挖自然湧出的「伏流水」提供出來，要助台灣「護國神山群」渡過難關。

竹科每日用水量近15萬噸，其中晶圓代工龍頭廠台積電產能最大、用水也最多，光是竹科廠區每日用水量就高達5.7萬噸，超過竹科用水量的3分之1，這一波旱災讓竹科半導體大廠叫苦連天，水情持續亮紅燈，缺水旱象讓整個西半部水庫持續失守，連到中南部運水都成為奢望，竹科半導體大廠正面臨前所未有的困境。

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▲▼水質經台積電派員檢測後確認可用，目前台積電已派車前往取水。

為守護台灣「護國神山群」穩住台灣經濟命脈，新竹在地建商「竹風建設」宣布將捐出工地湧出的「伏流水」，無償提供竹科半導體廠及民眾使用，只要有需要就可來工地載回乾淨水。「竹風建設」董事徐子鑑說，供給大新竹的寶山、寶2水庫即將見底，旱災帶給半導體廠極大壓力，數月前看到竹科大廠派出水車往中南部載水，但缺水危機遲遲無解。

徐子鑑說，「竹風」位於竹北的工地佔有2千坪，經「大陸工程」營造團隊開挖到地下5層，即有大量的伏流水溢出，這些水被抽水排到水溝，無法有效利用，相當浪費，因此看到竹科半導體廠缺水的消息，立即與公司內部討論「伏流水」的可利用性，並通過決議將「伏流水」捐出。

徐子鑑說，現在在竹北勝利十街開發的建案地表下涵水量充足，往下開挖10公尺就有「伏流水」湧出，為了避免影響施工，過去都要以馬達抽8至12個月，才能抽乾灌漿。

徐子鑑說，若一個工地1天抽出1千噸的「伏流水」，240天就要抽掉24萬噸的「伏流水」，這個量已經足以供應一座晶圓廠用水，且這些都市地表水的水質不輸河川原水，過去卻都是匯入溝渠、流到大海，白白浪費。

▲▼除了晶圓廠取水，工地也設置儲水桶、水龍頭，民眾可自備儲水桶前往取水。

「竹風建設」經與台積電溝通，並派員檢測水質，確認該地區「浮流水」水質清澈，只要稍做沉澱做水質處理即可使用，目前已先讓台積電派車前往取水，預計每日可提供500噸的「伏流水」供台積電使用，其他剩餘的伏流水則提供其他竹科廠、民眾取水。

徐子鑑提醒，工地的「伏流水」不止提供竹科廠使用，也裝設水龍頭，提供民眾帶桶子取水，但每個工地下的水質不同，建議民眾勿將「伏流水」做飲用，但可以做為澆花、沖水清潔使用。

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