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台南下雨後繼無力　水庫進帳僅456萬噸只多5天用水尚未解渴

▲台南市29日下起陣雨，市長黃偉哲希望為乾涸見底的水庫增加蓄水，讓台南市的旱象稍為獲得紓解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南曾文等3大主要水庫水量少，蓄水量嚴重不足，期待30、.31台南降雨有助於紓解水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受溜留鋒面影響，台南地區5月29日有降下陣雨，但從水情監測資料來看，台南曾文、烏山頭及南化等主要水庫進水量很少，除追烏山頭水庫進帳442萬噸外，幾乎沒有進帳，目前3庫水量蓄水量共約6116萬噸，比3月20日時14091萬噸少了7974萬噸，水情仍十分嚴峻。

▲台南曾文等3大主要水庫水量少，蓄水量嚴重不足，期待30、.31台南降雨有助於紓解水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南曾文等3大主要水庫水量少，蓄水量嚴重不足，期待30、.31台南降雨有助於紓解水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南曾文等3大主要水庫水量少，蓄水量嚴重不足，期待30、.31台南降雨有助於紓解水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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目前台南地區曾文水庫蓄水量1888萬噸（3.7％）、烏山頭水庫3511萬噸（44.6％）、南化水庫717.49萬噸（7.9％），水庫合計蓄水量是6116萬立方公尺，白河水庫則掛０，台南地區目前每日節約用水後，需水量約93萬立方公尺，29日的降雨為烏山頭水庫進水442萬噸，曾文水庫只有5.2萬噸，南化水庫9.4萬噸，共約456.7萬噸，約是台南市5天的用水量，所以水情相當嚴峻。

▲台南市29日下起陣雨，市長黃偉哲希望為乾涸見底的水庫增加蓄水，讓台南市的旱象稍為獲得紓解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南目前的水情燈號是橙燈，採減量供水，如果水情持續惡化的話，燈號恐轉為「紅燈」，即會進入分區供水階段，這影響層面就很大。受鋒面影響，目前有待30、31日的降雨，看看能不能為水庫帶來更多的進水，稍解水庫乾涸之旱，紓解台南水情。

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